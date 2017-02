Il a grandi ici, mais son casier lui vaut l’expulsion

La justice ne veut plus rien savoir. A. a beau avoir passé 32 ans en Suisse, il ne mérite pas, selon l’administration et les juges, de rester dans le pays qui l’a accueilli alors qu’il n’était qu’un enfant. Pourquoi? Selon un arrêt de la Chambre administrative du mois dernier, ce père de famille portugais a été condamné 12 fois en 19 ans. Parfois pour des «broutilles», conduite sans permis, retard dans le paiement de pensions alimentaires, mais aussi pour des infractions plus graves comme l’escroquerie, l’abus de confiance et le vol en bande.

Contestant être un criminel, cet ouvrier en carrosserie, né en 1977, admet son immaturité passée et assure regretter ses errements. Mais il répète être revenu sur le droit chemin et il tient à rester proche de sa fille de 11 ans, de son père handicapé et de sa nouvelle compagne. Il parle aujourd’hui mieux le français que le portugais. Il se sent Genevois et n’a aucune attache avec son pays d’origine. Quant aux paiements partiels et aléatoires des pensions alimentaires à son ex-femme, il prétend qu’elle ne lui en tient pas rigueur.

Autant d’arguments qui n’ont pas pesé lourd face à son encombrant passé pénal: «S’il est vrai que A. semble s’occuper plus de sa fille depuis 2014, force est de constater que ce rapprochement intervient très tard dans le cadre de cette procédure (ndlr: de non-renouvellement de permis)», notent les magistrats de la Chambre administrative. Quant au retour au pays, les juges, qui relèvent que l’homme a déjà été menacé deux fois d’expulsion par l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), ont soupesé l’intérêt privé de A. et la sécurité et l’ordre public pour la Suisse. Ils ont privilégié la dernière option: «Son retour dans son pays constitue indéniablement une épreuve pour lui. Toutefois, à 39 ans, une nouvelle vie au Portugal ne constitue pas un projet impossible, ce d’autant moins qu’il parle portugais, sa langue maternelle, qu’il est au bénéfice d’une formation en tôlerie. (…) C’est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé.»

Son avocat Me Eric Beaumont remettra-t-il l’ouvrage sur le métier en faisant recours? En invoquant notamment les risques d’un nouveau déracinement, loin de sa fille et de sa famille? Contacté, l’homme de loi nous confirme l’intention de son client de tenter sa dernière chance devant les juges fédéraux. Fedele Mendicino

(TDG)