On a les Verdun qu’on peut. A Genève, c’est sur le terrain des Corbillettes que se déroule, et se déroulera encore un certain temps, une bataille clé entre les milieux immobiliers et leurs adversaires. Le parlement a en effet voté, par 52 oui (UDC, MCG, PLR) contre 41 non (PDC, Verts, PS, EàG) et une abstention, une motion touchant ce périmètre situé le long de l’avenue Louis-Casaï en face des Avanchets. «Ce vote, déplore le conseiller d’Etat en charge du Logement, le Vert Antonio Hodgers, c’est le retour de la guerre du logement interrompue il y a dix ans.» La colère froide de la gauche durant les débats semble l’indiquer.

Le projet de loi d’origine prévoyait le déclassement du secteur en zone de développement, qui permet notamment de contrôler les prix des loyers. La motion aura deux effets: d’une part, prédit le député PS Christian Dandrès, «nous perdons 1000 logements, puisque ce texte réclame, en accord avec la Commune de Vernier, que le périmètre de construction soit réduit». D’autre part, poursuit le Vert François Lefort, «le déclassement en zone ordinaire permettra aux promoteurs de se passer de plans localisés de quartier, de ne pas payer de taxe d’équipement et de ne pas se voir contrôler les prix des logements». La gauche promet de s’opposer au nouveau projet de loi lorsqu’il passera au Grand Conseil et de lancer ensuite un référendum en cas de besoin.

La majorité ne croit pas du tout à ces sombres prédictions. Au contraire. Selon le député (MCG) Ronald Zacharias, le déclassement en zone ordinaire permettra enfin à Genève de «construire pour tous». Vu le secteur concerné, les prix ne devraient d’ailleurs pas être plus élevés que dans les zones où ils sont contrôlés par l’Etat. Rapporteur de majorité, André Pfeffer (UDC) ajoute qu’un plan localisé pourrait être imposé aux promoteurs et qu’ils pourraient être contraints de payer la taxe d’équipement. Le PLR Cyril Aellen explique que mieux vaut construire maintenant 500 logements plutôt que d’attendre l’hypothétique réalisation de l’ensemble du projet.

La motion votée, le département devra maintenant modifier la loi déclassant le périmètre. Présentée au Grand Conseil, elle repartira ensuite en commission.

Convoyage des détenus Le Grand Conseil a aussi voté par 59 oui (PS, Verts, MCG, UDC) contre 32 non (Entente) le retour en mains publiques du convoyage des détenus.

Signatures Le Législatif cantonal a encore voté la baisse du nombre des signatures en proportion du corps électoral pour faire aboutir les initiatives constitutionnelles (3%) ainsi que les référendums et les initiatives législatives (2%) (lire: Faire aboutir initiatives et référendums pourrait être plus facile).

Pharmacie Le Grand Conseil a enfin accepté, après un débat aussi vif que byzantin, pimenté de sept amendements, une motion défendue notamment par le député UDC Thomas Bläsi, qui encadrera le développement d’une nouvelle pharmacie aux HUG.

(TDG)