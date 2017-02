HUG et IMAD détournés à des fins politiques

On savait les socialistes et les syndicats opposés à la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). On ignorait en revanche que les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) avaient également pris position contre le texte fédéral qui sera soumis au vote populaire demain. C’est du moins ce que laisse penser une prise de position dans la brochure envoyée avec le matériel de vote. En réalité, il n’en est rien. Pour Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), il s’agit même d’une «tromperie».

L’intitulé qui a mis le feu aux poudres tient en huit mots: «HUG, IMAD, EMS: des moyens pour notre santé». Les deux institutions publiques assurent qu’il ne s’agit en aucun cas d’une position officielle et renvoient justement à leur ministre de tutelle, Mauro Poggia. Le conseiller d’Etat rappelle que les institutions publiques s’abstiennent de prendre des positions politiques. Il dénonce une usurpation des acronymes HUG et IMAD. Puisqu’il avait connaissance du cas, pourquoi ne pas avoir signalé l’abus? «Nous ne voulions pas être accusés de propagande. Par ailleurs, comme il s’agit d’une votation fédérale, cela ne pourrait pas avoir pour conséquence d’annuler le résultat», répond Mauro Poggia, qui n’en est pas moins «choqué».

Le magistrat ne compte d’ailleurs pas en rester là. Il veut amorcer une réflexion sur «ces groupements d’intérêts qui se constituent uniquement pour obtenir des espaces d’affichage gratuit en vue du scrutin». Il souhaite par ailleurs que le Service des votations soit «plus restrictif» sur les prises de position publiées à l’avenir. En particulier en vue de la votation sur le volet genevois de RIE III en septembre (ndlr: pour autant que le oui l’emporte au niveau fédéral).

La Chancellerie aurait-elle dû retenir cette prise de position? «Le Service des votations a procédé aux vérifications de l’ensemble des prises de position, conformément à l’article 29 de la Loi sur l’exercice des droits politiques», répond Florence Noël, porte-parole du département présidentiel.

Selon la loi, n’importe quel groupement de citoyens ou association peut déposer une prise de position, avec l’intitulé souhaité, au Service des votations du moment que le texte est signé par cinquante électeurs, chacun ne pouvant toutefois parapher qu’un seul texte. Mauro Poggia souhaiterait, pour sa part, limiter ce droit aux associations qui existent indépendamment des dates des scrutins. (TDG)