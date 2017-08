Girard aux Grottes, 160 ans d’ustensiles en liquidation

Ils ont beau être colorés et annoncer de bonnes affaires, les écriteaux «liquidation totale» marquent toujours une petite mort. Girard aux Grottes ferme ses portes. «Quand tout le stock sera parti, on nettoiera et on rendra les clés», annonce le couple Burkhard, propriétaire de la boutique dédiée aux arts de la table depuis 1996. Le bail est résilié au 31 décembre, mais les rayons se vident à un rythme qui laisse penser à un dernier tour de clé anticipé.

Derrière la gare, le magasin au pied des Grottes aurait fêté ses 160 ans en 2018. Plus d’un siècle et demi d’activité. Y a-t-il commerce plus ancien à Genève? Christian Burkhard n’en connaît pas. A la Fédération du commerce genevois, on peut citer le nom d’enseignes centenaires, mais aucune dans les registres n’a traversé autant de décennies que Girard aux Grottes.

Né avec la gare Cornavin

Une institution, donc. «Fermer un tel commerce fait mal au ventre», rumine le propriétaire. Pourtant, entre son décor vintage, ses cocottes en fonte et ses moules à pâté en croûte, le magasin semblait solidement coller avec les ambitions toujours plus pointues du cuisinier amateur. «C’est vrai, il y a un réel engouement depuis quelques années. Mais la jeune génération ne dépense pas son argent ici. Que voulez-vous que je fasse quand un client photographie la marchandise pour comparer les prix et acheter sur Internet?»

Ce temple au service de la cuisine bien faite est né la même année que la gare Cornavin. Les propriétaires actuels en savent peu sur les époux Girard, fondateurs en 1858, et sur les trois générations qui se sont passé le témoin durant plus de cent ans. En revanche, l’histoire récente est la leur. Car quand le commerce a quitté le giron des Girard, il est passé entre les mains d’une famille avant que les Pédat n’en prennent les commandes. Aujourd’hui, c’est leur fille Marie-Christine que l’on retrouve derrière le comptoir, aux côtés de son mari, Christian Burkhard.

Dans ses plus belles années, Girard aux Grottes a compté jusqu’à dix employés et s’est déployé dans deux arcades différentes. En face de la boutique traditionnelle, le mari fournit les professionnels de la restauration. Là, le rideau a déjà été tiré définitivement il y a quelques mois; les employés ont été remerciés.

Durant ces années, le couple a assisté à l’intensification de la concurrence transfrontalière et à l’avènement du commerce en ligne. Une boutique virtuelle a bien été créée sur le site du magasin, mais sans apporter les bénéfices escomptés. «Le problème, c’est que les fournisseurs se sont également mis à vendre directement sur Internet», constate Christian Burkhard.

Au rayon casseroles, un client se mêle à la conversation. «Certains objets sont devenus introuvables en magasin», assure-t-il en sortant un couteau de sa poche. «C’est faux, il y a des magasins qui vendent ça à Genève», rétorque le patron. «D’accord, mais je paierai le double du prix proposé sur le site du fabricant.» Le commerçant met fin à l’échange puis soupire. «Je n’arrive pas à comprendre les gens.»

Arcade et meubles de valeur

Ainsi, le couple a décidé qu’il n’attendrait pas l’âge de la retraite pour fermer. Une décision «mûrie depuis un moment», alors qu’aucun repreneur n’a été trouvé. Les Burkhard se disent également épuisés par les chantiers à répétition qui ont encerclé l’arcade. Car il a fallu rénover l’immeuble, la rue, la gare, faire passer le tram devant leur vitrine avant de s’attaquer à la place des Grottes et aux trottoirs que l’on perce aujourd’hui.

Sur place, c’est dans un climat de braderie que les poêles en cuivre étamé et les mandolines s’en vont les unes après les autres. Elles laissent des espaces vides sur ces rayons d’époque qui intéressent les protecteurs du patrimoine. A la Gérance immobilière de la Ville de Genève, propriétaire des lieux, on confirme que la question «des locaux et des meubles» devra être réglée en tenant compte de la «grande valeur de ce témoignage du passé». Comment Girard aux Grottes aurait-il pu éviter de devenir un souvenir? «On fait partie de ces commerces qui ne correspondent pas au mode de consommation actuel, observe Christian Burkhard. La renommée n’a pas suffi.»

