Genevois assassiné aux Philippines: le suspect affirme finalement l’avoir tué

Rebondissement dans l’affaire du Genevois de 23 ans tué aux Philippines d’un coup de couteau dans le cœur en 2014. A l’époque, après ce drame, A., un ami genevois qui accompagnait la victime dans son voyage en Asie, avait raconté que son compatriote avait été assassiné au milieu d’une rizière par des motards. En 2015, après des investigations de la police genevoise et une perquisition chez lui à Genève, le suspect, âgé de 22 ans, a déclaré avoir commandité le crime.

Plus grave, selon nos informations, le prévenu, détenu depuis un an et demi, a affirmé à la fin de l’an dernier avoir lui-même attenté à la vie de la victime. Le voilà suspecté non plus d’instigation à assassinat mais d’assassinat. Quelques jours plus tard, l’homme défendu par Me Philippe Currat s’est rétracté avant de perdre la mémoire par la suite.

La question de sa santé psychique se pose manifestement. L’expert, mandaté par la justice, s’est d’abord penché sur le cas du prévenu qui soutenait dans un premier temps n’être qu’un instigateur. Un complément d’expertise a été ensuite nécessaire après que A. a expliqué avoir été l’auteur du meurtre. Qu’à cela ne tienne, le médecin psychiatre, qui décrit un homme immature à la responsabilité légèrement diminuée, sera entendu le 16 mars par le procureur Gregory Orci.

Autre révélation: le magistrat a reçu récemment des documents de la justice philippine qui a entendu en 2016 le présumé homme de main de A. Mais ce ressortissant philippin a contesté les faits, comme le confirme le rapport des autorités pénales asiatiques.

Quid du mobile? Après ses premiers aveux, le prévenu a déclaré «avoir agi de la sorte car des menaces contre lui et sa famille avaient été proférées par la victime». Un différend financier serait plutôt à l’origine du drame.

La victime avait rejoint l’archipel du Pacifique en août 2014 pour y refaire sa vie. A., ancien apprenti serveur au Kempinski, était arrivé un an plus tôt dans le pays. Il y avait rencontré la femme avec qui il a eu un enfant. Avec son compatriote, il comptait ouvrir un bar. Mais les relations entre les deux hommes se sont rapidement tendues.

Me Philippe Vladimir Boss représente un proche de la victime: «Le prévenu n’a de cesse de donner des versions contradictoires, pensant pouvoir établir qu’aucun élément ne peut être retenu contre lui. De la sorte, il démontre un mépris effroyable pour les souffrances de la famille de la victime, qui ne peut toujours pas déterminer les circonstances exactes de cet assassinat sordide.» Contacté, le Ministère public se refuse, lui, à tout commentaire.

