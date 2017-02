Genève va régulariser des milliers de sans-papiers

Cela fait maintenant plus de dix ans que les autorités genevoises tentent de trouver une solution pour normaliser la situation de milliers de clandestins, travaillant depuis des années dans le canton, pour la plupart dans l'économie domestique. Mardi, le conseiller d'Etat Pierre Maudet a pu annoncer qu'une solution, négociée avec la Confédération, avait été trouvée. Son nom: opération Papyrus.

«Papyrus est la feuille de route d'un projet qui sert l'intérêt général», a commenté le responsable du Département de la sécurité et de l'économie. Potentiellement, la procédure mise en place avec le Secrétariat d'Etat fédéral aux migrations concernent 13 000 personnes à Genève, principalement des femmes venues d'Amérique latine. Lors de la phase pilote, 590 permis B ont été accordés à des personnes, dont 147 familles. Les dossiers de 297 personnes sont encore en cours de traitement.

Un projet, trois axes

Le projet se développe en réalité sur trois axes. Le premier est le processus de normalisation des étrangers sans papiers proprement dit. Le second est un dispositif de contrôle et d'assainissement des secteurs particulièrement touchés (comprenez celui de l'économie domestique) par le travail au noir et la sous-enchère salariale. Enfin, des moyens seront mis afin d'intégrer et accompagner les personnes concernées.

«Les gens dont nous parlons aujourd'hui sont des sans-papier, mais qui mènent une vie normale, a expliqué Pierre Maudet. Ils sont financièrement autonomes et ont souvent des enfants scolarisés chez nous. Malgré cela, ils sont des sortes de fantômes car sans existence légale. Il s'agit de mettre fin à une hypocrisie et de valider ce que la réalité a déjà établi.»

Ruth Dreifuss et Martine Brunschwig Graf émues

La présentation s'est déroulée en présence de deux Genevoises qui ont beaucoup travaillé pour qu'une solution de ce type existe. Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération, et Martine Brunschwig Graf, ancienne conseillère d'Etat, ont toutes deux exprimé leur émotion et leur satisfaction de voir récompenser les efforts déployés. Il faut rappeler que Genève avait demandé en 2005 déjà à la Confédération la régularisation de 5000 personnes.

La demande était plus ou moins restée lettre morte. Même si la régularisation individuelle de clandestins avait pris une certaine ampleur à partir de là. Pierre Maudet a souligné mardi que l'opération Papyrus n'aurait pu être menée sans l'appui de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, dont il a salué «le courage dans le climat actuel». (TDG)