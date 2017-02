Genève, troisième ville la plus verte du monde? Pas vraiment

Le titre était flatteur: Genève est la troisième ville la plus verte du monde. Tellement flatteur que le maire Guillaume Barazzone, par ailleurs en charge des espaces verts, s’est empressé de crier la nouvelle sur les réseaux sociaux. Quelques recherches plus tard, il apparaît que non, Genève n’est pas troisième du classement. Et que ce classement n’a rien d’exhaustif puisqu’il compare uniquement certaines villes entre elles.

A l’origine de cette «news» en mal de vérifications, il y a les travaux du très sérieux Senseable City Laboratory du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, alias MIT, à Boston. En partenariat avec le Forum économique mondial, ses chercheurs ont élaboré Treepedia, un programme informatique capable de capter les images de Google Street view et de mesurer la part occupée par les arbres dans le panorama. Contrairement aux images satellites, la méthode a le mérite de se situer à hauteur humaine. En découle alors un «green view index» indiquant le pourcentage de végétation que les villes ont à offrir.

L’étape suivante consiste à comparer les centres urbains entre eux afin de donner la possibilité «aux scientifiques et aux citoyens de contrôler la présence d’arbres en milieu urbain et de pouvoir agir pour augmenter leur présence», disent les concepteurs de Treepedia. Choisie pour sa dimension «globale», Genève a été retenue pour figurer dans un premier classement de dix villes. Avec 21,4% à l’indice «green view», la Cité de Calvin fait bonne figure occupant la 3e place derrière Vancouver (Canada) et Sacramento (Etats-Unis). Suite à la publication de ce classement en janvier, un site d’information a proposé (à tort) «le classement des villes les plus végétalisées au monde.» Ce n’était en réalité qu’un échantillon. Joint à l’autre bout du monde, Carlo Ratti, l’ingénieur à l’origine du projet, confirme: «Il s’agit uniquement d’une première sélection de villes.»

Un deuxième élément vient calmer la fierté des Genevois. Comme indiqué dans le communiqué de lancement, les chercheurs du MIT ajoutent régulièrement des métropoles à leur classement. Désormais, elles sont 17 à être jaugées. Et Genève? Reléguée à la sixième place. Devant elle, Singapour, Sydney (Australie) et Francfort (Allemagne) offrent aussi une densité d’arbres supérieure.

Si Genève n’est pas la troisième ville la plus arborisée du monde, reste la fierté de devancer Paris, Amsterdam, Los Angeles, Londres ou New York. Sans oublier la nécessité de toujours vérifier les informations partagées sur les réseaux sociaux. (TDG)