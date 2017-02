Genève traîne les pieds pour former ses infirmiers

Genève a beau se poser en champion de la préférence cantonale, dans les faits, il engage souvent ailleurs. C’est flagrant dans le domaine de la santé: deux tiers des infirmiers du canton ont été formés et recrutés en France*. Malgré l’intérêt des jeunes pour le métier et les besoins du secteur, rien n’est entrepris pour faire émerger une relève locale avant dix ans. Au moins.

Du fait de l’augmentation et du vieillissement de la population, l’Etat calcule que les institutions de soins du canton auront besoin d’engager entre 200 et 400 infirmiers par an à l’avenir. Problème: seule une centaine de jeunes sort diplômée de la Haute Ecole de santé (HEdS) chaque année.

Pourquoi si peu? Ce n’est pas un manque de vocation. «Nous recevons 160 nouveaux étudiants par an mais devons en refuser 60», regrette François Abbé-Decarroux. Pour le directeur général de la Haute Ecole spécialisée de suisse occidentale-Genève, «c’est un problème à double titre: nous refusons des jeunes gens attirés par le métier et nous exportons notre pénurie en France. C’est malheureux en matière de politique transfrontalière.»

La sélection serait-elle trop aiguisée à Genève? Non: les 60 étudiants écartés sont admissibles. Dans les cantons romands, «les maturités professionnelles et les maturités spécialisées santé entrent directement à la HEdS, tandis que les maturités gymnasiales doivent effectuer une année préparatoire», précise le directeur général. Les étudiants sont admis dans l’ordre d’arrivée des dossiers.

Manque de local ou de volonté?

Si Genève ne forme pas davantage d’infirmiers, c’est à cause… d’un bête manque de locaux. Malgré l’ajout de pavillons provisoires, la HEdS est à l’étroit en ses murs. Elle attend l’édification d’un bâtiment au chemin Thury, à Champel, promis pour 2022. «L’objectif est validé par le Conseil d’Etat. Il faut désormais que la volonté se concrétise par la construction», glisse François Abbé-Decarroux.

La volonté politique ferait-elle défaut? Le conseiller d’Etat Mauro Poggia le dément, jugeant lui aussi le statu quo «très insatisfaisant» (lire ci-contre). Pourtant, mi-janvier, son directeur général de la Santé déclarait que l’on n’enrayerait pas le phénomène de sitôt. Former 30% des infirmiers employés à Genève représenterait «déjà un effort». Tout au plus, le Canton vise à «maintenir ce taux et, si possible, à l’augmenter». Le scénario de l’autosuffisance est balayé car synonyme de «surcoûts» (nos éditions du 18.01.2017).

L’incapacité genevoise à former ses employés de santé n’est pas neuve et les institutions ont longtemps recruté avec bonheur à l’étranger. Mais le discours a changé au tournant de 2010. François Abbé-Decarroux rappelle les bons scores du MCG, surfant sur la vague de la préférence cantonale.

Au début de 2012, le directeur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) Bernard Gruson parle de «rééquilibrer» les équipes infirmières, en nommant en priorité des résidents genevois à des postes de cadre. En avril 2012, un groupe de travail mandaté par le Conseil d’Etat conclut à la nécessité de former davantage d’infirmiers à Genève.

Les HUG augmentent alors le nombre de places de stage. La volée de 1re année en soins infirmiers passe ainsi de 95 étudiants en 2011 à 149 en 2012, puis à 160 dès 2014. Membre du conseil académique de la HEdS et président de l’association des cliniques privées, Gilles Rufenacht «salue les efforts fournis par l’école pour augmenter le nombre d’étudiants».

Des efforts pourtant insuffisants aux yeux de l’Etat: en 2015, le même groupe de travail constate que la capacité d’accueil (+20%) demeure «très en deçà des besoins». Près d’un étudiant sur quatre est refusé à l’admission. En 2017, le problème perdure. Si le bâtiment attendu par la HEdS est bien construit en 2022, il faudra encore trois à cinq ans – certains étudiants prenant plus de temps que d’autres – pour compter sur davantage d’infirmiers diplômés à Genève. C’est-à-dire 2025 ou 2027.

En attendant, peut-on réduire le nombre d’abandons en cours d’études (voir l’infographie)? «L’écart entre le nombre d’admis et le nombre de diplômes délivrés la même année est trompeur, objecte François Abbé-Decarroux. En réalité, il faut faire une analyse par cohorte: considérer le nombre d’étudiants qui commencent à l’année X et les suivre jusqu’à l’année X + 4 ou X + 5 de l’obtention du diplôme. Avec 10,2% d’abandon sur la dernière cohorte, la HEdS se place parmi les écoles qui ont le plus faible taux d’abandons à Genève, malgré une légère augmentation ces dernières années.»

Fidéliser, créer d’autres métiers

Pour contrer la pénurie, d’autres pistes sont explorées, comme la fidélisation des infirmiers. Alors que la «durée de vie» dans le métier se limite à une dizaine d’années, les HUG s’efforcent d’aménager le temps de travail, d’encourager la mobilité interne, d’éviter le travail de nuit et de proposer des postes moins éprouvants dès un certain âge… L’Hôpital offre également une formation continue ou une rente-pont AVS dès 58 ans pour les métiers dont la pénibilité est reconnue (60 pour les autres), dans l’espoir de garder les employés jusqu’à la retraite.

Enfin, pour pallier le manque d’infirmiers, Genève mise sur de nouvelles formations, comme celle d’assistant en soins et santé communautaire. A mi-chemin entre l’aide-soignant et l’infirmier, il décharge ce dernier de certaines tâches. «Cela valorise la profession d’infirmier, en l’ancrant dans le tertiaire universitaire», estime François Abbé-Decarroux.

* 67% aux HUG; similaire dans le privé (TDG)