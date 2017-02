Genève peine à se vendre comme «ville de culture»

«Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage», dit la fable. Aurait-elle inspiré Genève Tourisme et la Ville de Genève? Signé en mars 2015, leur partenariat visant à «renforcer la visibilité de l’offre culturelle genevoise» peine à porter ses fruits. Un premier bilan a été dressé lundi. Près de deux ans plus tard.

«Globalement, cela avance. Même si, bien entendu, plusieurs chantiers doivent encore être finalisés», argue Vincent Dubi, directeur marketing de Genève Tourisme. De son côté, Sami Kanaan, le conseiller administratif chargé de la Culture, rappelle qu’«historiquement, l’offre culturelle n’a pas été mobilisée comme atout touristique». Regrettant «ce potentiel inexploité», le socialiste affiche sa volonté d’y remédier, notamment à travers le partenariat. «Seulement voilà, le processus prend un peu de temps. Il faut s’apprivoiser…»

A l’heure de ce premier bilan, Genève Tourisme met en avant un investissement supplémentaire de 200 000 francs en 2016 et 2017 pour la valorisation et la promotion de l’offre culturelle. «Notre objectif: savoir-faire et faire savoir», insiste Vincent Dubi. Reprenant la feuille de route dressée en 2015, il assure que l’agenda de l’Office du tourisme a vu sa partie culturelle fortement renforcée.

Autre innovation: un package intitulé «Intensely Cultural» est désormais en vente incluant l’hôtel avec un rabais couplé à une offre culturelle. Dans le cadre des 500 ans de la Réforme, un package spécifique sera aussi lancé ce mois, en collaboration avec le Musée international de la Réforme.

Enfin, du nouveau se profile sur le site Internet de Genève Tourisme, «disponible en 8 langues», préside Vincent Dubi. «Nous allons créer un univers dédié à l’art et à la culture. Il devrait être mis en ligne cet été.» De quoi permettre à l’internaute de découvrir la présentation de la saison culturelle genevoise, réserver un package ou consulter l’agenda.

Reste le faire savoir. «En 2016, on comptabilise 124 couvertures médias focalisées sur la culture. Le New York Times, par exemple, a vanté le dynamisme du quartier des Bains», s’enthousiasme Vincent Dubi. La promotion passe aussi par les réseaux sociaux. «On compte plus de 200 000 fans, dont une partie sur Weibo et WeChat, deux réseaux chinois.»

Parmi les opportunités, le directeur marketing signale que Suisse Tourisme a opté ces deux dernières années pour un focus sur les arts et la culture. «On a pris la balle au bond et financé une campagne pour promouvoir le quartier des Bains au sein de leur opération.» Selon lui, «tous les acteurs doivent unir leurs efforts pour obtenir des résultats. D’autant que nous sommes en compétition avec les autres destinations mondiales.» Une concurrence particulièrement rude. «Notre principal handicap étant le franc fort», analyse Sami Kanaan.

Mais pas que, à en croire Vincent Dubi: «Pour pouvoir vendre une destination, il faut la profiler. A Genève, il y a au contraire la volonté de maintenir tout le monde au même niveau. Ce dont on a besoin, c’est d’un élément fort qui porte les autres, comme le musée Guggenheim à Bilbao.» Sami Kanaan regrette quant à lui ce «syndrome Guggenheim». Le magistrat reste persuadé que «c’est justement cette grande diversité de l’offre culturelle condensée sur un territoire restreint qui fait notre force. Nous avons plus de 40 musées sur 16 km2!»

Autre pierre d’achoppement: la cible. Vincent Dubi rappelle que «si la Ville souhaite satisfaire les excursionnistes et les locaux, ce n’est pas la mission de Genève Tourisme. Notre rôle est de générer des nuitées. Notre financement étant assuré à deux tiers par celles-ci et un tiers par la taxe touristique.» Ce à quoi Sami Kanaan rétorque: «C’est une vision à court terme. Un excursionniste content de sa journée reviendra passer un week-end entier. Et parlera de la destination à ses proches.»

(TDG)