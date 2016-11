Genève passera Nouvel-An les pieds dans l’eau

Genève réitère une formule qui marche, celle du réveillon sur le quai du Mont-Blanc, les pieds dans l'eau (ou presque). Le maire de la Ville, Guillaume Barazzone, a présenté ce matin le programme des festivités ouvertes à tous pour le passage à l'an prochain. Le magistrat a mis en avant le succès populaire de l'an dernier, où la fête s'étendait jusqu'aux Bains des Pâquis, qui seront fermés pour l'édition 2016, et souligné l'importance qu'il met «à développer la rade et le lien avec l'eau. Je suis convaincu que ce lieu central de Genève doit être animé à d'autres saisons que l'été.»

La musique résonnera de 19h30 à 3h du matin sur trois scènes aux styles différents, qui seront illuminées sur les coups de minuit par des feux d'artifice. La soirée commencera en douceur avec le jazz genevois d'Evaristo Pérez et d'Organic Flowers dans un programme concocté par l'AMR sur la scène live de la rotonde, avant de laisser place, sous un grand chapiteau, à des sons disco. Le quai du Mont-Blanc, fermé pour l'occasion à la circulation, accueillera une scène électro, sous la responsabilité musicale de l'Overground Festival dirigé par Helen Calle-Lin, ainsi qu'une scène centrale où se produira le DJ Tim Paris. Il collaborera avec la Compagnie Urbaine de Nicolas Musin, dont les douze danseurs et skateboarders évolueront sur quatre podiums répartis à intervalles réguliers sur le quai. Un espace lounge constitué de chaises longues en palettes fera face à l'entrée des Bains des Pâquis.

Si l'alcool fort sera banni de la fête, vins et bières suisses seront proposés dans plusieurs bars. Divers stands et food trucks devraient parvenir à combler les envies culinaires de tous, tout au long de la nuit durant laquelle entre 15 000 et 20 000 participants seront attendus. Comme l'an dernier, le budget municipal pour l'événement s'élève à 220 000 francs. Les feux ont quant à eux été offerts par le Grand Hôtel Kempinski.

(TDG)