Genève joue les premiers de classe en matière de sécurité

Le conseiller d’Etat Pierre Maudet est le premier à le reconnaître: «Dans le domaine policier, il est difficile de lever la tête du guidon tant on est sans cesse appelé à répondre aux urgences.» Cette prise de recul en matière de sécurité, c’est précisément le fondement de la stratégie sécuritaire 2030 que le magistrat a présenté mercredi. Du moins son premier tome, le second étant promis pour l’année prochaine.

«Nous sommes le premier canton à nous livrer à l’exercice, explique le chef du Département de la sécurité. Nous savons par conséquent que le résultat est perfectible.» Il est le fruit d’une réflexion menée durant un an sous l’égide du Conseil consultatif de la sécurité et se base sur un large processus de consultation.

Faire mieux avec autant

D’une manière générale, la mise en œuvre de la stratégie reposera principalement sur une étroite coopération des acteurs de la sécurité (communaux, cantonaux et fédéraux), d’une mise en commun de leurs moyens et sur la synergie de leurs actions. «Il faudra être plus efficace avec les moyens dont nous disposons», résume André Duvillard, le délégué genevois au Réseau national de sécurité.

Le volet de l’anticipation des besoins en sécurité est évidemment l’un des points le plus intéressant, mais également le plus périlleux. «Aujourd’hui, on parle énormément de terrorisme et de gros moyens sont développés, mais qu’en sera-t-il dans deux ou quatre ans», cite par exemple Alexandre Vautravers, chargé de mission aux questions stratégiques du département. La solution? Il faut que les principes d’action soient durables, souples, et servent de lignes directrices aux réponses du gouvernement, quels que soient les dangers ou les menaces pouvant survenir à l’avenir.

Nouvelles vulnérabilités

Pour fournir des exemples de problématiques sécuritaires sur lesquelles il faudra continuer à plancher, Pierre Maudet évoque évidemment la cybercriminalité ou le terrorisme, mais aussi les effets du vieillissement de la population. «Des personnes âgées qui se retrouveraient isolées chez elles, et donc vulnérables, pourraient être la proie d’un nouveau type de banditisme», précise-t-il.

Pour en revenir au document présenté hier, il se décline en quatre axes stratégiques. Le premier est celui, déjà évoqué, de l’intensification des coopérations. Le deuxième concerne la prévention, la protection et la répression. Le troisième explore la sécurité en lien avec la Genève économique, internationale et touristique. Enfin, le dernier axe vise à l’amélioration de l’efficacité des missions de protection de la population et de la protection civile.

Concernant cet axe, une réforme est déjà en cours. Le plan OSIRIS va ainsi laisser place à une nouvelle Organisation en cas de catastrophe (ORCA). A cet effet, un état-major cantonal de crise et d’analyse des risques (EMCC) sera constitué. Pierre Maudet annonce également une refonte complète du concept cantonal de détention. ou des mesures de prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation.

