Genève fait des émules en vantant la naturalisation

«Je le jure!» Le 13 décembre, cette phrase (ou, au choix, «Je le promets») a été prononcée par plus de 600 étrangers naturalisés, que le conseiller d’Etat à la tête du Département de la sécurité et de l’économie, Pierre Maudet, appelait nommément à tour de rôle. Ce n’est pas tous les jours qu’autant de nouveaux Suisses prêtent serment à Genève. Et ces cérémonies vont sans doute continuer à faire le plein jusqu’à ce que l’accès à la naturalisation soit réservé aux seuls détenteurs de permis C (lire encadré). D’autant que l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, initialement prévue pour janvier 2017, a été reportée d’un an. Et surtout, la politique proactive du Canton en la matière a porté ses fruits, et elle fait des émules.

40% de demandes en plus

Depuis que l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a personnellement informé par écrit quelque 90 000 résidents genevois de nationalité étrangère qu’ils ne pourront bientôt plus briguer le passeport rouge à croix blanche, les demandes de naturalisation ont explosé. Elles sont passées de 1932 en 2014 à 2735 en 2016 (jusqu’au début de décembre), soit plus de 40% d’augmentation en deux ans. Alors, si 2017 n’égalera peut-être pas le record décennal de 2015, où près de 6000 étrangers avaient obtenu la nationalité suisse à Genève, les collaborateurs de l’OCPM ont encore du pain sur la planche.

Pierre Maudet s’en félicite: «La naturalisation est un levier d’intégration», confiait-il le 13 décembre, après avoir incité les 600 nouveaux Suisses à faire usage du droit de vote qu’ils venaient d’acquérir. «A Genève, la notion d’étrangers est très artificielle. Beaucoup d’entre eux vivent ici depuis longtemps, ou y sont même nés, et ils participent à l’économie genevoise.» Accessoirement, ce boom des naturalisations permet aussi au canton d’augmenter son contingent de travailleurs extracommunautaires octroyé par la Confédération, puisqu’il fait baisser leur proportion dans la population résidente. «Ce n’était pas le but, précise le magistrat, mais c’est un effet collatéral.»

La démarche proactive de Genève en matière de naturalisation a inspiré le Canton de Bâle-Ville. Celui-ci a aussi écrit à ses résidents étrangers n’ayant pas le permis C pour les encourager à faire leur demande de naturalisation avant 2018. Et la Conférence des directrices et directeurs des Départements cantonaux de justice et police (CCDJP) recommande aux autres cantons de suivre l’exemple genevois.

Campagne de sensibilisation, courriers individuels, brochure: l’OCPM a multiplié les démarches auprès des intéressés. Il a même mis au point un didacticiel pour s’entraîner au test de connaissances sur le pays que doit passer tout candidat au passeport suisse. Mais l’Etat se défend de brader la nationalité: «Il ne s’agit pas de faire de la publicité pour la naturalisation, cela doit rester une démarche personnelle, explique le directeur du Service suisse à l’OCPM, Christophe Bourquin. Nous n’incitons pas, nous informons.»

L’effet du 9 février

Selon Pierre Maudet, un autre facteur contribue à cette «ruée» sur le passeport rouge à croix blanche, qu’on observe également dans d’autres cantons: «Le vote du 9 février sur l’immigration a sans doute aussi poussé davantage d’étrangers à demander la naturalisation», estime-t-il. Quant au nombre exceptionnellement élevé de nouveaux Suisses à Genève en 2015 (5970 naturalisés, contre 2237 en 2014 et 1749 en 2013), il s’explique en bonne partie par l’accélération de la procédure. Alors que celle-ci durait auparavant jusqu’à trois ou quatre ans, on s’efforce depuis deux ans de la limiter à dix-huit mois. Dès la fin de 2014, l’OCPM a ainsi mis les bouchées doubles, avec des effectifs renforcés pendant plus de six mois, pour passer de près de 9000 dossiers en attente à moins de 1000 actuellement.

