Genève accueille le gratin des économies africaines

Lundi et mardi, Genève sera la capitale de l’Afrique. Mille personnalités africaines de haut rang – une quarantaine de ministres, des directeurs d’entreprises – se réunissent pour le «Africa CEO Forum» à l’hôtel Intercontinental.

Parmi les invités, on peut citer Macky Sall, président du Sénégal*, Hailemariam Dessalegn, premier ministre éthiopien, ou le Nigérian Aliko Dangote, considéré comme l’homme le plus riche du continent.

Le gratin pour ce forum réservé aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 32 millions de francs. Il est organisé par le groupe Jeune Afrique et Rainbow Unlimited, une société qui vise à renforcer les échanges entre la Suisse et le continent africain. La manifestation existe depuis 2012. Le thème de cette cinquième édition: «Repenser le modèle économique de l’Afrique», alors que la croissance moyenne du PIB des 54 pays africains tend à ralentir depuis quelques années. «Le secteur privé doit jouer un rôle plus central dans la transformation durable du modèle économique africain», estime Amir Ben Yahmed, président du forum. Un Davos de l’Afrique, comme certains ont pu surnommer le sommet? Pas selon son président: «Davos traite d’abord d’aspects politiques et sociétaux, alors que notre forum est surtout composé de patrons venus participer à une réunion d’affaires. Ils doivent en ressortir avec des perspectives commerciales.»

Plusieurs dirigeants de groupes suisses seront de la partie, de Jean Claude Gandur, président d’AOG, à Nicolas Tamari, directeur du négociant Sucafina, en passant par Diego Aponte, patron de MSC. La plupart des 80 entreprises membres du Swiss African Business Circle, une entité de Rainbow Unlimited promouvant les échanges suisso-africains, seront également présents.

*Conférence de Macky Sall mardi 21 mars, 18 h 30, Uni-Dufour

(TDG)