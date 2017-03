Genève a gagné 2095 logements l’an dernier

Il faut remonter à 1991 pour trouver un score supérieur. Le canton de Genève a vu son nombre de logements augmenter l’an dernier de 2095 unités, pour en compter au total 229 345 en fin d’année, après en avoir gagné 2011 l’année précédente, selon un rapport publié vendredi par l’Office cantonal de la statistique. Ce résultat contraste avec la moyenne observée de 2000 à 2015, qui était de 1435 logis supplémentaires par an.

Dans le détail, Genève a vu arriver sur le marché 1931 logements bâtis dans des édifices neufs et 374 autres fournis par la transformation de bâtiments existants (dont 205 par des surélévations). Dans le même temps, on a démoli 210 habitations existantes. Les quartiers des Vergers (Meyrin), Pinchat (Carouge) et La Gradelle (Chêne-Bougeries) ont fourni une bonne partie des nouveaux toits. La pénurie immobilière persiste, mais s’atténue avec un taux de vacance de 0,45% l’an dernier (contre 0,15% une décennie plus tôt).

Le bond en avant actuel est le fruit de nombreuses années de planification. Ministre de l’aménagement et du logement depuis 2013, Antonio Hodgers ne revendique pas de lauriers. «Bâtir un immeuble est le fruit d’un effort collectif de longue haleine, impliquant les autorités communales, l’Etat et les promoteurs privés, explique le conseiller d’Etat. Ce que je revendique à mon bilan, c’est l’accélération de l’octroi des autorisations de construire ou de la conception des nouveaux quartiers dans mes services.»

Cette production renforcée est appelée à perdurer ces prochaines années. «Il y aura un petit creux en 2017, mais les années 2018 à 2022 verront émerger des nouveaux quartiers: premières étapes des Cherpines et des Communaux d’Ambilly, les Vernets, les Grands-Esserts ou l’Etang», prédit l’élu écologiste. Un motif de réjouissance pour ceux qui cherchent à se loger, mais pas pour les allergiques à la construction, vue comme un bétonnage. «Je ne souhaite pas une course effrénée à la croissance, mais je constate que Genève ne parvient pas à loger un tiers de ses actifs, ce qui engendre des embarras de circulation, des nuisances et de la pollution, commente le magistrat. Il nous faut rééquilibrer la région et permettre aux gens de vivre à proximité de leur travail dans une ville qui doit être dense, mais aussi verdoyante et axée sur la qualité de vie.»

Une autre statistique parue vendredi montre que le nombre de frontaliers actifs dans le canton a grimpé en 2016 de 6,1% pour se chiffrer à 86 277 personnes en fin d’année. (TDG)