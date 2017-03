Frontalière au fisc? Pas de problème

La récente entrée en fonction de la nouvelle directrice générale adjointe de l’administration fiscale cantonale (AFC) suscite l’inquiétude de politiciens. Elle est liée au fait que cette collaboratrice suisse réside en France voisine, a relaté le Matin Dimanche. Jugeant ces inquiétudes infondées, le Département des finances (DF), géré par Serge Dal Busco, a apporté lundi des précisions. Revenant sur les craintes en lien avec la protection des données fiscales, il rappelle que la cadre avait dans son ancienne fonction accès aux mêmes informations qu’aujourd’hui. Et précise qu’elle ne peut accéder à distance aux données des contribuables. Ses téléphone et ordinateur portables sont en outre cryptés. Les protections mises en place rendraient impossible l’accès à des données confidentielles. Quant aux craintes relatives à de potentielles tentatives d’autorités étrangères d’obtenir des données fiscales secrètes, le DF indique que l’échange spontané et l’échange automatique de renseignements permettent aujourd’hui à un Etat étranger d’obtenir des données en toute légalité. Le DF note que le poste, soumis à l’Office cantonal de l’emploi pour vérifier si un demandeur d’emploi local pouvait répondre aux critères, a été repourvu dans le respect des principes en vigueur.

(TDG)