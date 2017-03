«Friends» au Bourg-de-Four et Aphrodite sur WhatsApp pour promouvoir le grec

Aphrodite est mariée à Héphaïstos. Mais elle fricote avec un Hadès en training Adidas. Le cocu surprend les amants et, pour se venger, il les ridiculise sur l’application mobile WhatsApp. Dans le groupe «Mont Olympe», il jette en pâture une photo volée du couple. «Sale…», commente par écrit Poséidon. Aux commandes de ce minisketch, on trouve des élèves de 4e année du Collège de Candolle, inscrits en option grec. Ils ont produit une vidéo décalée de sept minutes avec un objectif en tête: promouvoir cette langue morte et motiver la relève alors que les inscriptions sont en baisse depuis des années. «On se mobilise pour essayer de changer la vision archaïque qui pèse sur cet enseignement, pour briser les stéréotypes et éviter que, par manque d’inscriptions, il ne finisse par disparaître, explique Pierre Falbriard, 17 ans. On passe dans les classes des cycles pour faire de la promotion mais on n’arrive pas à aller partout.»

Alors avec leurs deux enseignantes, Deborah Diolosa et Solène Dorsaz, les élèves ont élaboré ce petit film. «C’est un support didactique, qui touche facilement le plus grand nombre et qui peut être diffusé largement. Et voir des gens qui s’engagent pour parler du grec, c’est bien plus parlant que des grandes phrases dans des brochures explicatives!» Et les collégiens se sont donnés, avec des sketchs décalés, des incursions de répliques et scènes cultes de films de leur génération et des arguments pour «vendre» le grec qui donnent envie: «On travaille avec du matériel dernier cri – le Gaffiot, un vieux dictionnaire latin-français – au profil élégant et racé», «Vous serez les seuls parmi vos amis à connaître l’alphabet grec». Du second degré mais pas seulement: «Ce n’est pas comme l’anglais ou l’italien, le Collège c’est le seul endroit possible pour l’apprendre!» «C’est une occasion unique de redécouvrir les bases de la première civilisation démocratique, la mythologie, un système de valeurs, ajoute Pierre. Sans oublier que les classes de grec, c’est synonyme d’une ambiance particulière et conviviale.» Une bonne entente illustrée par des références à la série Friends et un remix de son générique avec des élèves pieds joints dans la fontaine du Bourg-de-Four.

Ce n’est pas la première fois que les collégiens de Candolle donnent de leur personne pour défendre le grec. L’an passé, ils se sont mobilisés avec des enseignants et des parents pour que cette option soit enseignée dans trois établissements au moins. Ils avaient lancé une pétition et récolté 4200 signatures. Selon eux, il fallait maintenir le grec dans le plus d’établissements possible pour qu’un maximum d’élèves puissent y avoir accès et éviter de décourager des motivés résidant en périphérie. Mission accomplie: grâce à leur action, le grec avait bénéficié d’un regain d’intérêt et engrangé 86 inscriptions, contre une cinquantaine en 2015. (TDG)