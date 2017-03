Figé, le tracé de la traversée du lac fâche la Rive gauche

Pont ou tunnel? Telle est la question posée au comité consultatif qui doit déterminer d’ici à septembre la meilleure façon de réaliser une traversée du lac, du Vengeron à la Pointe-à-la-Bise. Mais peut-on rediscuter du cheminement que doit poursuivre ce bouclement autoroutier sur la Rive gauche? Ce débat ne semble pas ouvert, selon le Conseil d’Etat.

Le tracé retenu est celui qui a été déterminé après les études cantonales de 2011, affirme l’Exécutif, en réponse à une question parlementaire du député Vert Mathias Buschbeck. Cet itinéraire est issu des études publiées en 2011, explique en substance l’Exécutif. Il figure dans la stratégie Mobilités 2030 et dans le plan directeur cantonal, tous deux adoptés en 2013, ou encore dans le projet d’agglomération, renouvelé en décembre. «Ce tracé est dès lors public depuis plusieurs années», écrit le Conseil d’Etat.

Voilà qui surprend Mathias Buschbeck, qui rappelle comment le peuple a approuvé, en juin dernier, l’initiative du PLR et du PDC (partis qui occupent quatre des sept sièges gouvernementaux) en faveur de la traversée du lac. «Tout au long de la campagne, on nous a dit qu’on votait sur un simple principe et que toutes les modalités restaient ouvertes, déclare le Vert. On a donc menti aux gens qui s’inquiétaient du tracé.»

Cet agacement trouve un large écho dans certaines communes, suisses et françaises, de la Rive gauche, dont les Exécutifs fustigent l’itinéraire retenu. Leurs griefs? Il n’englobe pas l’entier de l’agglomération transfrontalière puisqu’il laisse la région d’Annemasse à l’extérieur du périphérique et risque de provoquer un déluge de voitures tentant de rallier l’autoroute au travers des villages de la plaine de la Seymaz et du Chablais. Maire de Meinier, Alain Corthay s’insurge: «C’est un déni de démocratie assez scandaleux. En fait, l’argent manque pour étudier un autre tracé.» L’Exécutif semble en effet se montrer économe sur les dépenses d’études (lire ci-dessous).

«Il est incohérent de concevoir la traversée sans tenir compte du Grand Genève et des projets autoroutiers que la France prévoit pour relier Thonon à l’Autoroute blanche par le pied des Voirons», enchaîne Gilles Marti, maire de Puplinge. Tous deux rappellent que le comité d’initiative a fait parvenir en mai 2016 une lettre aux votants de la Rive gauche, rappelant le caractère principiel du scrutin. «Ni le tracé, ni l’aspect, ni le mode de financement ne sont définis, lisait-on. Il reste encore un espace de discussion important.» «Ils étaient peut-être de bonne foi, mais nous avons été trompés sur la marchandise», déplore Alain Corthay.

Qu’en dit le conseiller national PDC Guillaume Barazzone, cosignataire de la missive de mai 2016? «Je pense qu’il faut continuer à discuter avec les communes concernées de la Rive gauche, répond-il. Quant au tracé définitif, il devrait aussi dépendre au final de la stratégie qui sera susceptible de défendre au mieux nos intérêts à Berne.»

