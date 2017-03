Feu d'appartement: «Ma mère a eu le bon réflexe»

Un immeuble à l’architecture ancienne, situé juste à l’angle des rues Pré-Jérôme et Prévost-Martin. Au 4e étage, un drapeau brésilien flotte à la fenêtre grande ouverte. Il a conservé ses couleurs d’origine. Presque miraculeusement, car ce mardi matin, pendant un bon quart d’heure, les gens du quartier l’ont vu disparaître sous une épaisse fumée. «Oui, c’est bien mon drapeau, explique le locataire concerné. Je suis binational, ma mère est Suissesse, j’habite avec elle, mais je n’étais pas là au moment où le feu a pris.»

Sa mère, si. «Elle prenait sa douche, debout comme elle en a l’habitude, afin de prévenir la chute, tout en gardant ouverte la porte de la salle de bains. Bien lui en a pris; elle a senti très vite l’odeur de brûlé provenant de la cuisine. Elle a juste eu le temps d’enfiler un peignoir et de fuir les flammes en quittant son appartement. Le feu a pris apparemment au niveau d’un appareil électrique», résume le fils d’une voix calme, assis dans le hall, juste à côté de l’ascenseur, en attendant que les pompiers volontaires vident à la pelle et à la main le contenu de cette pièce complètement dévastée. Ils ne quittent pas leur appareil respiratoire et transpirent à grosses gouttes. La place manque sur le trottoir, au pied de l’immeuble, pour installer une goulotte et évacuer les déchets calcinés par la façade.

La prochaine douche à cette adresse attendra. «Le logement est inhabitable. Il devra être entièrement refait, précise l’officier de direction du Service d’incendie et de secours (SIS), Pascal Desjaques. Une solution familiale a été trouvée pour la locataire.» Ses voisins, eux, ont pu quitter le nid de blessés, aménagé dans la pharmacie donnant sur la rue de Carouge, et retourner dans leurs appartements respectifs. Non sans profiter du beau temps pour aérer chaque pièce. Longue session de courants d’air forcés sur deux étages au moins.

«Nous avons reçu trois appels 118 à 9h41, poursuit le lieutenant Desjaques. A 9h46, nous investissions l’immeuble. Mes hommes ont été vite sur le feu, l’extinction a été rapide et l’autoéchelle a pu être engagée sans entraves», malgré les chantiers alentour, les fouilles sur la chaussée. Huit personnes évacuées sont passées entre les mains de l’équipe sanitaire, renforcée par la présence du SMUR. On ne déplore aucun blessé. (TDG)