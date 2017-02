Fan de Céline Dion, elle débourse 320 fr. pour un billet qui n’existe pas

Gracinda da Silva est une vraie fan. «Surtout les chansons en français, insiste-t-elle. Pour que tu m’aimes encore, par exemple.» Et Céline Dion ne vient que rarement en Suisse – la dernière fois, c’était en 2008, lors de la tournée mondiale Taking Chances. Alors quand la Genevoise a appris que la star québécoise était de passage à Berne, le 15 juillet, elle n’a pas hésité. «Je ne voulais pas rater ça. Il me fallait un billet. Surtout que mes deux sœurs en avaient un.»

Ça tombe bien, sur la page Facebook officielle de l’événement, une certaine Sylvie*, photo de profil rassurante à l’appui, propose des tickets. Un, deux, quatre? Elle en a en stock et sera malheureusement «à l’étranger au moment du concert». Ce sera 320 fr. la place, à régler par virement, Sylvie vivant actuellement en Belgique. Entre fans, il faut savoir se montrer arrangeant. Une fois le paiement confirmé, le billet regagnera Genève par la poste. Dernier détail, le transfert se fera vers un compte en France ouvert au nom de Louise*. Etrange? «Une cousine», assure Sylvie.

L’histoire n’est pas claire, les indices sont là, mais le virement part. Le billet n’arrivera jamais. «Et les chances de revoir l’argent sont quasi nulles», regrette Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police genevoise. En effet, ces arnaques internationales jouent sur le coût et la lenteur d’une action judiciaire entre pays. La solution? «Porter plainte, martèle Jean-Philippe Brandt. Les compiler et ainsi constituer un dossier plus conséquent pour poursuivre.»

Gracinda, elle, ne l’a pas encore fait. Elle y pense, mais comme nombre de victimes, la gêne l’en dissuade. Elle a décidé de répondre à sa façon. En dénonçant les escrocs sur la page Facebook de l’événement, à coups de captures écran de leurs échanges. Bien, mais pas suffisant. Elle s’est ensuite muée en traqueuse, hameçonnant à son tour les vendeurs aguicheurs, leur faisant miroiter une bourse pleine, pour mieux les confondre au moment de passer à la caisse. Après Sylvie, Chantale* renvoie à son tour au compte en banque de Louise, «sa mère».

La croisade porte ses fruits. Les fausses vendeuses disparaissent, non sans avoir menacé une dernière fois leur victime – «Je m’en charge de vous rendre la vie difficille» (sic). Au sommet de la page Facebook, la société abc Production, en charge de l’événement, se fend d’un message de prévention: «Chers fans de Céline Dion, nous vous prions de bien vouloir être prudents lorsque vous vous procurez des billets en dehors des canaux officiels de vente.»

Appelé à commenter l’affaire, Vincent Sager, directeur d’Opus One, spécialiste de la production de spectacles, souligne que le commerce «gris» – «Des sites peuvent revendre des billets valables jusqu’à cinq fois leur prix d’origine» – représente aujourd’hui la plus grosse inquiétude pour sa société et pour la profession. Quant à l’arnaque sur les réseaux sociaux? Il en entend parler pour la première fois et regrette son côté pernicieux: «Chaque événement que nous organisons s’accompagne automatiquement d’une page Facebook. C’est un moyen pour les fans de se retrouver et de partager. Dans cet esprit de grande famille, de communauté, entreprises de production comme spectateurs ne sont peut-être pas assez méfiants.»

Un constat partagé par Gracinda, qui a dû tirer un trait sur le concert du 15 juillet, mais qui jure qu’on ne l’y reprendra pas. «Je sais prendre un coup, le rendre aussi», chantait Céline Dion en 1995. Sa meilleure période selon sa fan genevoise.

* Noms d’emprunt

(TDG)