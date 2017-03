Erwin Sperisen veut sortir de prison

Condamné à la perpétuité par la justice genevoise pour avoir fait exécuter dix prisonniers rebelles du pénitencier de Pavón, au Guatemala, Erwin Sperisen, ex-chef de la police nationale civile de ce pays, a déposé mardi une demande de mise en liberté immédiate auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision.

Cette requête, expliquent ses avocats, Mes Giorgio Campa et Florian Baier, intervient après l’acquittement, la semaine dernière par la justice espagnole, de Carlos Roberto Vielmann, ex-ministre de l’Intérieur au Guatemala et supérieur hiérarchique d’Erwin Sperisen au moment des faits.

Le Ministère public madrilène avait requis une peine de 160 ans de prison à l’encontre de l’ex-ministre. Ce dernier était accusé d'avoir autorisé la mise à mort de prisonniers dans la prison de El Infiernito (en 2005) de Pavón (en 2006). Mais, dans les deux cas, le tribunal de Madrid a conclu que les faits n’étaient pas établis.

Rien n’indique que le ministre était au courant de ces actes, ont indiqué les juges, qu’il y ait participé ou qu’il ait donné son accord. Le tribunal a également rejeté l’accusation de crimes contre l’humanité, bien que les faits soient «très graves»; ils sont «isolés» et «l’on peut constater une importante dose d’improvisation».

Dès lors, la défense d’Erwin Sperisen ne comprend pas ce que son client fait en prison depuis 2012. D’autant plus que le bras droit de l’ancien chef de la police guatémaltèque avait déjà été acquitté par un tribunal autrichien en 2013. Son supérieur hiérarchique et son principal subordonné ayant été blanchis par la justice de deux pays européens, Mes Campa et Baier soulignent à nouveau que la condamnation genevoise d’Erwin Sperisen (en première instance et en appel) est «totalement arbitraire»: leur client n’a pas bénéficié d’un procès équitable, affirment-ils.

A noter que, sur le fond, l’affaire se trouve depuis dix-huit mois devant le Tribunal fédéral (TF), qui n’a pas encore pris de décision sur la culpabilité ou l’innocence de l’ancien directeur de police. «Après plus de quatre ans et demi de détention préventive injustifiée, fondée sur un dossier totalement fabriqué et de faux témoignages évidents, il est plus que temps de remettre M. Erwin Sperisen en liberté au vu de l’absence de charges», écrivent les avocats dans leur requête.

De son côté, Trial, une ONG très active dans la dénonciation d’Erwin Sperisen, déplore sur son site l’acquittement de Carlos Vielmann. Elle y voit «un signal inquiétant» pour la société civile guatémaltèque.

Catherine Focas

(TDG)