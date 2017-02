Erasmus: déception et inquiétude à l’université

La déception et l’incompréhension du rectorat s’ajoutent aux sérieuses inquiétudes des étudiants. Révélée samedi par la presse d’outre-Sarine, la décision du Secrétariat d’Etat à la formation et à l’innovation (SEFRI) de ne pas réintégrer le programme Erasmus+ ne laisse pas indifférent entre les murs de l’Université de Genève (UNIGE).

Au niveau des instances dirigeantes, «on ne comprend pas la rationalité de rester dans l’entre-deux mis en place depuis le 9 février 2014», souligne Michel Oris, vice-recteur. Car depuis le oui à l’initiative sur l’immigration de masse, l’UNIGE s’est vue contrainte de négocier des accords avec chaque université partenaire pour maintenir les échanges prévus par le programme Erasmus+. «Un gros travail de reconstruction des liens s’est opéré, ajoute le vice-recteur. Nous avons perdu de très bons contacts – certaines universités suédoises, par exemple – mais nous sommes revenus aux chiffres précédant le vote pour l’année académique 2016-2017.»

En vingt ans (les chiffres n’existent pas pour les années précédentes), 3800 étudiants de l’Université de Genève sont partis étudier à l’étranger pour un semestre ou plus. Ils ont privilégié les universités espagnoles et allemandes. Dans le sens inverse, l’UNIGE a reçu 4750 étudiants en provenance d’Allemagne (950), d’Espagne (940), d’Italie (680), du Royaume-Uni (480), de Belgique (410) et de France (370) depuis 1996. Quant aux effets post 9 février 2014, ils se sont surtout fait ressentir au niveau des entrées (–25%), «mais les chiffres remontent lentement année après année», fait remarquer Michel Oris.

Du côté du syndicat des étudiants, la réaction est moins conciliante. «Nous sommes surpris par cette décision et nous en inquiétons», affirme Romain Gauthier, cosecrétaire de la Conférence Universitaire des Associations d’EtudiantEs (CUAE). A l’instar de l’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES), qui s’est dite «flouée», la faîtière genevoise appelle la Confédération «à reprendre les négociations sur la pleine association de la Suisse à Erasmus+ au plus vite.»

Au juste, en quoi la solution transitoire est-elle insatisfaisante? Pour Romain Gauthier, ne pas faire partie d’un programme global implique que «les échanges dépendent uniquement du carnet d’adresses de l’UNIGE». A l’inverse, «nous préconisons une approche structurelle, dit-il. La mobilité doit être accessible à toutes et tous. Ce retrait d’Erasmus+ ne va pas dans ce sens.»

(TDG)