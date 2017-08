En photo avec la star X de la place De-Grenus

Il n’a jamais prétendu au statut de star. Au contraire, sa relative discrétion a longtemps fait le bonheur de ses spectateurs. Acteur lambda d’un quartier «chaud», le rôle du cinéma X Splendid était tout trouvé. C’était dans les années 70-80. Depuis, la place De-Grenus comme la rue des Etuves se sont transformées et l’établissement pour adulte doit apprendre à composer avec une certaine exposition.

Il est 17 h 30 en cette fin de semaine. Sur le porche devant le cinéma, un employé est sorti fumé. Sous ses yeux, les terrasses des bars branchés et restaurants à concept — nouveaux résidents du quartier — commencent à se remplir. Ne manque plus que les banquiers du voisin HSBC pour débuter l’afterwork. Côté Splendid, pas un client à signaler.

Un groupe de quatre jeunes femmes s’approche. Trottoir opposé, sur la route du nouvel espace de coworking de la place De-Grenus, l’une d’entre elles s’arrête. La distance — quelques mètres — et l’angle semblent idéals. Et puis il y a ces néons verts, jaunes et rouges sur la devanture. Effet vintage assuré, il n’y aura même pas besoin de filtre. Elle dégaine sont smartphone, prends son temps et photographie le cinéma. Visiblement remonté, l’employé la cherche du regard. «Pas de ça!» crie-t-il à son intention. Peine perdue, il vient probablement de rejoindre le mur Instagram de la jeune femme. #pornIsBeautiful.

En l’espace d’une vingtaine de minutes, les scènes du même acabit se succèdent. A l’approche du cinéma, on s’interrompt, on commente, on le pointe du doigt, on se prend même en selfie devant la vitrine, mais jamais on entre. Le Splendid serait devenu une star? Un objet de curiosité au minimum, le témoin d’un autre temps sur lequel des jeunes fans se plaisent à s’arrêter sans vraiment chercher à comprendre.

Au milieu de ce cirque, un premier client s’engouffre à l’intérieur. Manœuvre délibérée ou non, il esquive sans effort le regard des passants. Au total, ils seront quatre en l’espace de trente minutes à répondre à l’invitation des «chaudes auto-stoppeuses» affichées dans l’entrée. Tous des hommes.

L’employé ressort pour fumer. Il est maintenant 18 h et des hommes en costumes ont rejoint les terrasses. Le petit cinéma semble encerclé. Dans la vitrine du Splendid, un message tourne en boucle sur les deux écrans à disposition: «Profitez de la torpeur du quartier pour visiter votre cinéma en toute discrétion dès 10 h 30.» (TDG)