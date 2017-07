En feu, le toit d’un immeuble s’effondre

Le feu s’est propagé rapidement et a fini par entraîner l’effondrement du toit. C’est au 4e et dernier étage de cet immeuble de Saint-Julien-en-Genevois situé rue Amédée VIII de Savoie, à proximité de l’hôpital, que l’incendie s’est déclenché samedi, vers 17 h. Selon la radio France Bleu Pays de Savoie, les gendarmes, dont la caserne est tout près, ont été alertés par une odeur de brûlé.

Les occupants ont tous pu être évacués. Seuls deux personnes, un habitant et un pompier, ont été légèrement blessées. L’origine de l’incendie n’est pas connue pour l’heure. «Il s’agit d’une construction récente, précise le maire Antoine Vielliard, joint par téléphone. Elle a un an et demi, deux ans.»

Impossible pour les résidents de regagner leurs logements. Vu l’effondrement du toit, il faut vérifier l’état de la structure du bâtiment et revoir tout le système électrique. Une trentaine de familles ont dû être relogées par la mairie ou chez des proches.

(TDG)