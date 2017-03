En coulisses, une nouvelle Lake Parade se prépare

Grande absente de l’été 2016, la Lake Parade pourrait fait son retour en 2017. Selon nos informations, un comité travaille depuis plusieurs mois sur une nouvelle édition du cortège techno. La date du 8 juillet a déjà été retenue et les demandes d’autorisations en ce sens ont été déposées auprès du Service de la sécurité et de l’espace publics de la Ville de Genève. La Municipalité confirme que des démarches ont été initiées et examinera les détails de la demande en vue de délivrer les autorisations pour la manifestation.

A quoi ressemblera cette 20e édition? Pour l’heure, personne ne souhaite donner de détails. «C’est en discussion», «il n’y a rien d’officiel», nous dit-on. Seule certitude le nom de Kupferschmid résonne toujours autour de la Lake Parade, mais c’est cette fois Roxane, la fille du nouveau directeur des Fêtes de Genève et fondateur de la Lake Parade, qui a pris les rênes de l’évènement. Elle est entourée d’un nouveau comité.

Ainsi, le cortège genevois entrevoit une vingtième édition après ce qui pourrait avoir été seulement une pause en 2016. Il y a un an, l’annonce de l’annulation avait fait grand bruit. D’abord prévu le 9 juillet, l’événement tombait à l’eau faut de soutiens financiers. A ce moment-là, Christian Kupferschmid, organisateur des premières heures, s’engageait avec Palexpo qui reprenait au passage le Supercross et le concours de Miss et Mister Suisse romande. Ce dernier, désormais directeur des prochaines Fêtes de genève, avouait alors au Matin Dimanche avoir demandé une aide financière substantielle à la Ville de Genève. «Un baroud d’honneur, sans trop d’illusions. Je m’essouffle un peu sur ce projet», disait-il.