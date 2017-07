En bref à Genève

La route du Grand-Lancy va fermer Travaux Durant trois semaines, la route du Grand-Lancy sera en travaux. Pour cause de pose d’un revêtement phonoabsorbant. Le chantier se déroulera en deux étapes, nécessitant pour chacune la fermeture de la route sur le tronçon concerné. Soit du 2 au 4 août entre le chemin du Pont-du-Centenaire et le chemin Charles-Borgeaud. Du 7 au 18 août, du chemin Charles-Borgeaud à la route du Pont-Butin. Des déviations seront mises en place, y compris pour la ligne de bus 43.

Extensions de zones industrielles en vue Aménagement Et de deux! Le Conseil d’Etat vient de décider de développer la zone industrielle de Meyrin-Satigny. Il a en effet adopté un plan directeur de zone de développement industriel et artisanal (PDZIA) dont le périmètre représente un potentiel d’environ 370 000 m2 de surface brute de plancher. Le second PDZIA prévoit une extension de la zone de la Pallanterie.

Tirs de chevreuils autorisés Faune sauvage Sur décision du Conseil d’Etat, la régulation par le tir des chevreuils est autorisée du 1er août 2017 au 31 janvier 2018. Ces animaux occasionnent des dommages dans les cultures du Mandement. «Les mesures préventives mises en place ne s’avèrent pas suffisamment efficaces», précise les autorités cantonales.

Réunion au sommet sur l’accueil des gens du voyage Haute-Savoie Face à la recrudescence, depuis le printemps, d’installations illégales de gens du voyage en Haute-Savoie, élus et agriculteurs se sont mobilisés sur le terrain. S’en est suivi, jeudi, une réunion entre eux et Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur.

Condamné à 180 jours-amende Justice Un jeune homme d’une vingtaine d’années vient d’écoper de 180 jours-amende avec un sursis de trois ans, selon 20 minutes. L’enquête a démontré la présence du condamné lors du rassemblement de décembre 2015 durant lequel le Grand Théâtre a été saccagé, ainsi qu’à la manifestation d’octobre 2014 au cours de laquelle, selon la justice, il aurait physiquement affronté la police.

Il a dit Eric Bertinat, conseiller municipal UDC au sujet du 1er Août de la Ville de Genève «J’avoue trouver sympathique l’idée de célébrer le 1er Août avec la paisible République du Bénin, qui, elle aussi, célèbre ce jour-là sa fête nationale. Je cherche vainement ce qui pourrait m’indisposer dans cette proposition paganienne (ndlr: du maire, Rémy Pagani).» (TDG)