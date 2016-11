«En Haute-Savoie, quand on gagne un habitant, on gagne une voiture»

Rien de tel que quelques chiffres pour comprendre un territoire. Sachez ainsi que la Haute-Savoie a franchi la barre des 800 000 habitants. Une progression démographique qui ne se dément pas puisque le département gagne chaque année près de 11 000 âmes. Soit la dynamique la plus forte de France entre 2006 et 2015. Il suffit d’observer les cartes de l’observatoire statistique départemental pour constater l’importance de «l’effet frontière». «Les communes qui gagnent le plus d’habitants se situent dans le bassin genevois», souligne Vincent Cézard, de la société Teractem, qui a réuni les données. Villy-le-Pelloux a vu sa population doubler depuis 2006.

La composition des foyers a aussi changé: 33% des ménages sont composés d’une seule personne. Une tendance en forte progression. Autre constat: la population vieillit. En cinq ans, les plus de 60 ans ont augmenté de 33%.

Cette démographie galopante entraîne de fortes conséquences. Sur la construction d’abord. 32 389 logements ont été mis en chantier entre 2010 et 2014. Marc Tuttino, chargé d’études, met en avant «un développement de la zone périurbaine autour de Genève. Il tire jusqu’à l’agglomération annécienne et vers la vallée de l’Arve, qui ressent elle aussi cette influence genevoise.»

L’espace urbanisé n’a cessé de gagner du terrain au détriment de l’espace rural. Il s’est ainsi accru de 42% depuis 1991. «A noter que l’urbanisation a toutefois été plus économe en foncier ces dernières années, avec seulement 286 ha urbanisés en 2013. Mais, pour une raison encore inexpliquée, ce chiffre grimpe à 420 hectares en 2015», précise Marc Tuttino.

L’économie haut-savoyarde profite aussi de ce dynamisme. Le taux de chômage est plus bas qu’au niveau national, soit 7,7% contre 10%. L’agriculture, le tourisme, le commerce sont autant de branches pourvoyeuses d’emplois. Auxquelles s’ajoutent les frontaliers. «Un actif haut-savoyard sur cinq travaille à Genève, précise Christian Monteil, président du Conseil départemental. La Haute-Savoie ne serait pas ce qu’elle est sans Genève à côté et Genève ne serait pas ce qu’elle est sans les Haut-Savoyards.»

Autre conséquence de ce dynamisme, le parc automobile connaît une progression importante. Dix mille nouvelles voitures sont mises en service chaque année, soit quasi autant que de nouveaux arrivants. «En Haute-Savoie, quand on gagne un habitant, on gagne une voiture», résument les statisticiens. Il faut dire que nombreux sont les actifs qui travaillent en dehors de leur commune de résidence. Ils étaient 69% en 2007 et 78% en 2012. Là encore, le phénomène est plus important dans le Genevois que dans le reste du département. Les chiffres révèlent aussi une baisse de la qualité de l’air. «De quoi nous inciter à promouvoir encore et toujours les transports publics», insiste Christian Monteil.

Enfin, l’observatoire souligne l’importance du tourisme, qui représente 30% du PIB. Tout en signalant que la saison de ski s’est raccourcie, avec quarante jours de moins d’enneigement que dans les années 60.

(TDG)