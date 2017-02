En 30 ans, six magistrats ont veillé sur les recettes fiscales

Le poste est sensible. Le conseiller d’Etat en charge des Finances représente sans doute la fonction la plus importante au sein d’un gouvernement. Car environ 80% des revenus de l’Etat proviennent des recettes fiscales. Sans la perception de l’impôt, le Canton ne pourrait plus payer les enseignants, le personnel infirmier, les policiers ou… les inspecteurs du fisc!

Ces trente dernières années, les comptes de l’Etat ont surtout fluctué en raison de la conjoncture économique, ou d’événements isolés tels que le sauvetage de la Banque Cantonale de Genève (2,6 milliards de francs de charges inscrites en 2000) ou le processus de fusion entre les défuntes caisses de pension CIA et CEH (474 millions de francs en 2012). Fait notable, environ une moitié des exercices du compte de fonctionnement de l’Etat de Genève a fini dans le rouge, et l’autre dans les chiffres noirs.

L’argent coulait à flots

Les réformes fiscales ont certes pesé sur les comptes, mais pas de manière aussi brutale que ces affaires isolées. Il y a trente ans, Genève récoltait encore les dividendes des Trente Glorieuses. L’argent coulait à flots, en particulier lors des «années folles de l’immobilier», soit entre 1987 et 1989. Des bâtiments sont alors achetés puis rapidement revendus par des promoteurs véreux. A chaque transaction, l’Etat encaisse de l’argent.

L’inflation est importante. A cette époque, les salaires augmentaient, certes, mais le pouvoir d’achat était mangé par la hausse des prix. Pire: gagnant davantage sur le papier, les salariés passaient dans des barèmes de taxation plus élevés. Ce phénomène dit de la «progression à froid» est finalement corrigé, pesant sur les finances de l’Etat.

Olivier Vodoz entre en fonction au pire moment, juste après l’éclatement de la bulle immobilière. «La prise de conscience a été très tardive, résume-t-il aujourd’hui. Le chômage et donc les charges sociales ont rapidement augmenté. Et les recettes fiscales n’ont pas suivi.» Genève s’enfonce dans les chiffres rouges. «Il a fallu emprunter, mais les taux étaient très élevés. Comme le remboursement de ces emprunts. Je répétais à cette époque que Genève devait payer 1 million de francs d’intérêts par jour!» Pour Olivier Vodoz, cet épisode constitue un mauvais souvenir. Interrogés, les deux autres hommes politiques (Robert Ducret et David Hiler) et les deux femmes politiques (Micheline Calmy-Rey et Martine Brunschwig Graf) qui ont dirigé ce département livrent aussi leur «pire» et leur «meilleur» souvenir. Actuellement en charge, nous n’avons pas sollicité Serge Dal Busco: il engrange en ce moment ses bons et ses moins bons moments…

Des temps orageux

Revenons aux années 90. Genève doit emprunter pour financer son budget de fonctionnement. Un peu comme si un ménage devait quémander 100 francs à son banquier pour s’alimenter. Les tentatives de réforme passent mal. Le gouvernement «monocolore» (composé de trois libéraux, deux radicaux et deux PDC) est vivement contesté, en particulier par la gauche et les syndicats.

En 1997, la socialiste Micheline Calmy-Rey prend la tête des Finances. Elle parvient à dégager un bénéfice après dix ans de déficits. Mais elle doit faire face au dossier des crédits pourris hérités de la Caisse d’Epargne et de la Banque hypothécaire. Une «fondation de valorisation» est créée afin de se débarrasser de ces casseroles. A l’automne 2002, notamment auréolée par son passage aux Finances, Micheline Calmy-Rey est élue au Conseil fédéral. Martine Brunschwig Graf prend le relais. Les temps restent orageux. «La période 2003-2005 a été marquée par une conjoncture difficile, un taux de chômage en augmentation et des recettes fiscales stagnantes, voire en recul, détaille l’ancienne conseillère d’Etat libérale. A cela se sont ajoutées les charges de la fondation de valorisation qui ont pesé sur le compte de fonctionnement et sur la dette.» Les gros efforts opérés sur les dépenses de fonctionnement, fortement ralenties, n’ont pas permis d’équilibrer les comptes, ajoute Martine Brunschwig Graf.

Notre graphique révèle aussi une donnée étonnante: en 1985, la dette, qui s’élevait alors à 2,86 milliards de francs, était comparable au montant des charges, qui atteignaient 2,84 milliards de francs. Mais l’endettement de l’Etat de Genève a pris ensuite l’ascenseur pour enfler de 7 milliards de francs en douze ans.

La dette! Elle frôle toujours les 13 milliards de francs. Mais, à 90 ans, Robert Ducret ne s’en alarme pas plus que cela. «J’ai toujours estimé que la plus grande part de la dette devait être considérée comme un placement. Certains comparent Genève et Vaud. Mais nous avons un aéroport qui vaut naturellement très cher.» Pour l’ancien magistrat, ces grosses infrastructures doivent aussi peser dans la balance. Il sort le bilan de 1988. La fortune nette apparaissant dans les comptes se monte à 809 millions de francs. «Mais, en tenant compte de la réévaluation des terrains, des immeubles et d’autres ouvrages, les actifs s’élevaient alors à 12,7 milliards de francs, et la fortune nette à 8 milliards», résume-t-il depuis son petit bureau de Carouge.

Martine Brunschwig Graf développe une autre approche: «Réduire la dette est une obligation à l’égard des générations futures. Cela dit, Genève assume des charges qui ne sont pas celles du Canton de Vaud. Exemple: pour la péréquation financière, Genève a versé, en 2016, 245 millions de francs au titre de la solidarité intercantonale alors que Vaud a encaissé 11 millions de francs pour la même raison.»

De l’Hôtel des Finances, Daniel Hodel veille pour sa part à la perception des recettes fiscales. Et il est fier de ses chiffres: l’effectif de ses services est passé de 393 collaborateurs en 1990 à 510 en 2016 (+29,7%). Pour cette même période, le nombre de contribuables (personnes physiques, personnes morales et impôt à la source) est passé d’environ 280 000 à 498 500 (+78%). Et la production d’impôts d’environ 2,8 milliards de francs à 7,16 milliards de francs en 2014.

Directeur général de l’AFC (Administration fiscale cantonale) depuis 2007, Daniel Hodel y travaille depuis trente ans; cinq ans après l’inauguration de l’actuel Hôtel des Finances, rue du Stand.

Il a ainsi connu les six conseillers d’Etat qui se sont succédé à la tête du Département des finances de 1985 à aujourd’hui. Pour résumer cette période, le haut fonctionnaire note que «de gros efforts dans la réorganisation des services, l’informatique et la formation ont été entrepris durant toutes ces années». Ce Genevois d’adoption, d’origine neuchâteloise, admet rencontrer certaines difficultés à recruter. De prime abord, contrôler le contribuable et percevoir l’impôt ne représente pas forcément une tâche des plus exaltantes. Comme d’autres secteurs de l’administration ou de l’économie privée, Daniel Hodel doit cependant attirer les talents. Afin de féminiser davantage l’encadrement des 510 personnes qu’elle regroupe, l’AFC essaie de mettre au concours tous les postes de cadres avec la possibilité de travailler à 100% mais aussi à 80%.

«Nous examinons aussi la possibilité d’introduire des plages de présence plus souples, voire du télétravail», ajoute Daniel Hodel avant d’abattre un autre atout: «Notre administration est aussi, en fait, une école de formation fiscale. Nous formons à l’interne, mais nous avons aussi la possibilité d’envoyer de manière ponctuelle certains collaborateurs en Suisse, voire à l’étranger. Par exemple à l’OCDE où les questions fiscales sont de plus en plus importantes.» Un spécialiste des personnes physiques bénéficie de 400 heures de cours et un collaborateur employé au service des personnes morales de 770. Enfin, en début de carrière, la rémunération est attrayante. Un taxateur perçoit ainsi un salaire brut de 71 000 francs. En revanche, le secteur privé offre des revenus plus gros pour des spécialistes ou des cadres. Les métiers de la fiscalité sont en effet en plein essor. R.R.

