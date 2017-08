Elus thônésiens convoqués en urgence au cœur de l’été

Seule une urgence pouvait contraindre des élus municipaux à se rassembler pour voter un 25 juillet. A Thônex, ce n’est rien de moins qu’un prêt de 67 millions de francs destiné à la Fondation communale pour le logement qui a nécessité la tenue d’une séance extraordinaire du Conseil municipal. Visiblement, la demande de crédit ne pouvait pas attendre le 4 octobre, date de la prochaine assemblée.

Cette hâte s’explique par le fait que le chantier Clair-Val – 134 logements en construction, répartis sur trois immeubles – est en cours et que la Fondation thônésienne pour le logement a besoin de liquidités à la rentrée. Il s’agit de financer la suite des travaux pour lesquels les factures doivent être honorées en septembre.

Pour cela, un appel d’offres a permis aux établissements bancaires de faire des propositions de crédit avant l’été. «Les taux d’intérêt se situaient entre 1,5 et 2%; c’est surfait par rapport aux prix du marché», constate Pascal Uehlinger, à la fois président de la fondation et conseiller administratif en charge des Finances. Aussi, le libéral-radical a suggéré que la Municipalité se charge du prêt. Qu’elle se substitue à la banque, en somme. «C’est plus simple ainsi: nous avons des liquidités et pouvons emprunter à des taux bien plus avantageux», dit-il.

«L’entier de la somme ne sera pas dépensé»

Au final, la manœuvre permettra à la fondation de payer environ 60 000 francs d’intérêts seulement, au lieu des sommes avoisinant le million qui figuraient sur les contrats proposés par les banques.

Pour aboutir, le prêt devait absolument recevoir l’aval du Conseil municipal. D’où cette convocation estivale. Malgré les vacances, plus de la moitié des conseillers municipaux étaient présents pour voter à l’unanimité l’ouverture d’un crédit de 67 millions. Une somme qui représente le montant du projet immobilier dans sa globalité. «L’entier de la somme ne sera pas dépensé», rassure toutefois Pascal Uehlinger.

Le projet ayant démarré en 2015, la fondation aurait-elle pu éviter de bricoler un prêt de dernière minute en plein été? «On peut déplorer le manque d’anticipation, mais au final, la solution est profitable pour la Commune», relève Diego Esteban, président thônésien du Parti socialiste Trois-Chêne.

Pascal Uehlinger admet en partie la critique mais rappelle qu’une loi de 2015 contraint de densifier davantage les plans localisés de quartier et que, par conséquent, un étage a été ajouté à chaque immeuble de Clair-Val. En conséquence, il a fallu retoucher le projet alors qu’il était sur les rails. Puis «les contrats bancaires nous sont parvenus à la fin du mois de juin, affirme l’élu. Signer directement aurait été plus simple. Mais je gère l’argent public et le système proposé est largement plus avantageux.»

