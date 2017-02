Elle est exclue de sa formation à cause d’un employeur fraudeur

«J’ai perdu une année scolaire, je suis en colère et à bout!» Julia (prénom d’emprunt), apprentie de 19 ans, est en rupture de formation depuis dix mois et désespère de retrouver un employeur. La jeune femme a obtenu un contrat d’apprentissage à l’Auto-école de la Servette à la rentrée 2015, pour les trois ans de son cursus en dual – 50% en entreprise, 50% à l’école.

Quelques mois plus tard, l’entreprise est prise dans un scandale: elle est accusée d’avoir donné des cours de manière illégale durant des années. Le Canton dépose une plainte. «L’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) m’a alors conseillé de rompre mon contrat», raconte Julia. Ce qu’elle fait en fin avril. Lorsqu’un tel cas se produit, l’OFPC a trois mois pour retrouver une place à l’apprenti. Passé ce délai, celui-ci doit quitter l’école, le système veut que la théorie n’aille pas sans la pratique. Deux mois s’écoulent, «j’ai eu très peu de nouvelles de l’OFPC. C’était les vacances d’été certes, mais le temps m’était compté.» Julia ne reste pas les bras croisés. «J’ai envoyé des dizaines de postulations», soutient-elle. En parallèle, elle trouve un petit job d’été.

En septembre, le délai est écoulé. «J’ai alors demandé un mois supplémentaire, pour pouvoir continuer les cours théoriques, ce qu’on m’a accordé.»

Au début d’octobre, Julia doit quitter l’école. Et depuis, elle ronge son frein. «J’ai trouvé un travail temporaire dans une patinoire. C’est mieux que rien, ça me permet de payer mes factures. Mais ma formation professionnelle, elle, est toujours à l’arrêt. C’est difficile pour le moral et l’estime de soi. Je n’ai pourtant pas un mauvais profil, j’ai déjà été embauchée par un employeur, j’ai décroché de petits jobs!» Elle ajoute: «Je suis en train de perdre une année. Je vivote, j’ai l’impression d’être abandonnée. Alors que je n’y peux rien si mon employeur était en difficulté!» L’OFPC ne lui a offert aucune opportunité? «Non, j’aurais pris tout ce qu’on m’aurait proposé.»

Comment expliquer qu’une apprentie se retrouve ainsi sur le carreau durant des mois? Grégoire Evéquoz, directeur de l’OFPC, ne s’exprime pas sur ce cas particulier. Il indique seulement que «les démarches habituelles ont été effectuées». De manière plus générale, il relève que certains cas sont plus compliqués que d’autres, «parce que le profil du jeune ne correspond pas aux attentes des entreprises ou parce qu’il est en difficulté. D’autre part, il est plus difficile de trouver une place en cours d’année, car beaucoup d’entreprises préfèrent engager des jeunes dès le tout début de la formation.»

Et le directeur d’ajouter que ces cas de jeunes à replacer en urgence sont rares, «même si chaque année, nous sommes confrontés à quelques entreprises en faillite et que nous retirons l’autorisation de former à une poignée d’employeurs qui ne respecte pas leurs engagements. Nous mettons alors tout en œuvre pour replacer les apprentis. Mais nous ne pouvons pas inventer des places, ce sont les entreprises qui signent les contrats.»

Quelle est la procédure dans ce genre de cas? «Lorsqu’une entreprise fait faillite ou lors d’une résiliation de contrat, l’OFPC tente de retrouver une place d’apprentissage, répond le directeur. S’il n’y parvient pas, le conseiller en formation évalue la situation du jeune et le redirige si besoin vers Cap formation.» Ce dispositif, créé en 2013 par le Département de l’instruction publique et le Département de l’emploi et de la santé, propose un suivi personnalisé aux jeunes en rupture. Julia en bénéficie d’ailleurs depuis plusieurs mois. «Ils sont motivés, ça me redonne espoir. Mais même s’ils me trouvent une place maintenant, je ne peux de toute manière pas reprendre les cours avant la rentrée…»

