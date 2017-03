Elle a le sens inné de la réplique

Quand l’auteur dramatique devient son propre metteur en scène, l’association des deux ne produit pas que des chefs-d’œuvre. On gagne un salaire, plus rarement la chance de découvrir deux talents en un. C’est en se rappelant cette évidence que l’ancien spectateur professionnel se rend au rendez-vous fixé avec une jeune femme qui, justement, pour son premier spectacle, fait les deux: écrire et mettre en scène.

Le spectacle est depuis mardi soir à l’affiche de La Parfumerie, cette salle de théâtre alternative au bord de l’Arve, dont la cour intérieure est plus accueillante que celle du proche Hôtel de police. Le spectateur a jusqu’au 2 avril pour juger sur pièces la valeur d’une création théâtrale mêlant tous les âges, de la relève confirmée (Felipe Castro) au casting vintage (Maurice Aufair). Grand écart générationnel: un demi-siècle et plus sépare ces deux comédiens choisis, avec d’autres, par Marie Beer.

La cumularde, c’est elle. Précoce dans l’écriture – un premier roman publié à 16 ans à peine – moins dans la direction d’acteurs. L’artiste anticipe les réserves sans chercher un seul instant à se justifier. «Je suis très auditive, j’avais une image sonore de chaque phrase. Parfois, en répétitions, je me suis laissé surprendre par mes interprètes. Leurs lapsus et écarts m’ont souvent éblouie. En les voyant rayonner sur le plateau, j’ai compris que je pouvais, ici et là, sacrifier quelques tournures…» Bref, lâcher prise stylistique en faisant confiance à l’expérience des aînés (Margarita Sanchez, Christian Gregori et José Lillo ne sont pas non plus tombés du dernier pendrillon).

Expérience stimulante autant que «soulageante» dans ces moments où l’on cherche sans trouver. «Ma sensibilité visuelle n’est pas aussi développée. Je pratique le violon depuis l’enfance, j’ai beaucoup joué dans l’espace public, à la façon revendiquée d’une musicienne de rue. Le cadre scénique a ses règles et sa coulisse, ses entrées et ses sorties. Il était nécessaire pour moi de disposer d’appuis professionnels. Ce travail à plusieurs s’inscrit dans une dynamique très collective.»

Franche humilité. Marie Beer a été assistante de Françoise Courvoisier et José Lillo; elle apprend vite, sans brûler les étapes. Sa seule impatience: se confronter au public et partager du plaisir avec lui. Pour le plaisir, on peut compter sur un sens inné de la réplique. La romancière écrit pour le théâtre depuis toujours. Ses personnages sont des loquaces, les plus vieux d’entre eux pratiquent une forme d’oralité assez jouissive et décomplexée. Au pays des Survivants, titre du roman et de la pièce qui en découle, la langue parlée maintient dans la vie. «Nous ne sommes pas morts, nous sommes encore tout ce que nous avons été: chaque jour nous appartient, comme autrefois.»

C’est dit d’une voix qui ne tremble pas, à l’énergie diablement répliqueuse. «Marie a une écriture riche, très imagée. Elle construit ses dialogues avec de vrais personnages, en soignant le langage de chacun», note en la complimentant le doyen de la distribution. «Je me sens portée par une confiance qui me dépasse», répond l’intéressée en ralentissant son débit.

La suite reprend de la vitesse. Trop sans doute pour tramer une biographie en chantier qui confesse divers paradoxes, mélangeant «facilités scolaires et décalages émotionnels», goût pour le plein air et dégoût du confinement académique. Reconnaissant aussi que certaines rencontres ont été «fondamentales», notamment celle avec son professeur de dramaturgie à l’Université de Genève, Eric Eigenmann. «Je suis arrivée un jour dans son séminaire, se souvient-elle. Il n’y avait plus de place, je me suis assise par terre. Il m’a aussitôt tendu une chaise d’un geste bienveillant.» Un geste de placeur dans une salle de théâtre.

(TDG)