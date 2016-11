Double vitrage: l'Etat a commencé à sévir

«Nous sommes ici pour taper du poing sur la table!» D'emblée, le conseiller d'Etat en charge de l'Energie et du Logement, Antonio Hodgers, annonce la couleur. «Une dérive est en train de s'instaurer et nous ne pouvons pas laisser passer.» Ce jeudi 24 novembre, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE) et la Fédération genevoise des métiers du bâtiments (FMB) ont tenu à dénoncer d'une même voix les mauvaises pratiques dans l'installation de double vitrage sur les bâtiments inscrits à l'inventaire du patrimoine ou situés dans un secteur protégé.

Infractions constatées

Alors que les propriétaires ont l'obligation d'effectuer ces travaux pour se conformer aux normes d'isolation et de consommation d'énergie, certains ne respectent pas les règles de protection du patrimoine. Sur les immeubles classés, les nouveaux vitrages doivent en effet être fabriqués dans les mêmes matériaux que les vitrages d'origine, soit le bois dans la plupart des cas. Or, ils sont parfois remplacés par des fenêtre en PVC, une forme de plastique. Par ailleurs, les croisillons séparant les carreaux doivent être conservés, mais le Service des monuments et des sites (SMS) a constaté que ce n'était pas toujours le cas.

En plus du critère patrimonial, il s'agit aussi de préserver un savoir-faire local, celui de la vitrerie et de la menuiserie, alors que les fenêtres en PVC sont généralement fabriquées à l'étranger. L'Etat et la FMB rappellent qu'il est tout à fait possible de concilier protection du patrimoine et économies d'énergies, d'autant que les normes d'isolation ont été assouplies pour les bâtiments protégés. Ainsi, il y a des exemples où le cadre en bois et les espagnolettes (poignées) d'origine ont pu être conservés et équipés de double vitrage sous vide. «Souvent, les fenêtres en bois sont même plus isolantes que celles en PVC, contrairement à ce qu'on pourrait croire», assure Jean-Frédéric Luscher, directeur du SMS. Nicolas Rufener, secrétaire général de la FMB, ajoute que le PVC provoque des émanations de chlore toxiques en cas d'incendie et que ses déchets doivent être dépollués.

Travaux arrêtés par l'Etat

L'Etat a donc décidé de sévir. «Ces derniers mois, nous avons constaté plusieurs infractions et nous avons procédé à des arrêts de chantiers, explique Antonio Hodgers, qui a lui-même dénoncé un cas d'infraction. C'est dans l'intérêt des propriétaires, car s'ils avaient déjà terminé les travaux, ils auraient dû tout démonter et recommencer à zéro, ce qui leur aurait coûté beaucoup plus cher.»

Un dépliant rappelant les bonnes pratiques est distribué par le DALE et un guide est consultable sur Internet (www.ge.ch/energie/vitrages). Les propriétaires peuvent aussi s'adresser au SMS pour savoir si un bâtiment est concerné par les mesures de protection du patrimoine.

