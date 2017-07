Dispositif de sécurité renforcé pour les Fêtes de Genève

A moins d'une semaine du début des festivités, la police cantonale fait le point sur les moyens sécuritaires autour des Fêtes de Genève. Du 3 au 13 août, le dispositif sera renforcé, avec, notamment, «une importante présence d'agents en uniforme». Comme l'an passé, des blocs de béton seront disposés sur plusieurs axes routiers autour du périmètre de l'événement. L'accès aux quais sera interdits aux poids lourds, ces derniers seront redirigés sur un itinéraire de déviation, précise le communiqué de presse. Pour les véhicules légers, la vitesse dans cette zone sera limitée à 30 km/h. A noter que la police cantonale pourra également compter sur l'appui ponctuel des Forces aériennes.

La police informera la population de toute évolution de la situation sécuritaire et de l’état du trafic via les réseaux sociaux (fil d’actualité Twitter «@GenevePolice», Instagram policege et page Facebook «Police cantonale de Genève» ou application pour smartphone «Votre Police»). La police compte également sur la vigilance de la population.

Infos pratiques et bon sens

Comme d'habitude, le pont du Mont-Blanc sera totalement piéton du 11 août à 20 heures jusqu'à 3 heures dans la nuit de dimanche. Les spectateurs sont priés d'emprunter le pont des Bergues lors de la soirée du grand feu pour passer d'une rive à l'autre. Enfin, les autorités rappellent qu'un espace gratuit, mais limité quant à la capacité, sera de nouveau disponible sur le pont pour assister au feu d'artifice.

Les restrictions de circulation durant les Fêtes de Genève perturbent fortement le trafic motorisé durant cette période, c'est pourquoi les usagers de la route sont invités à éviter le secteur pendant toute la durée de la manifestation.

(TDG)