Dimanche, 555 nageurs se sont jetés dans une eau à 19,6°C pour la traversée du lac

Tapis rouge! Pour les 555 nageurs qui se sont jetés à l’eau dimanche matin, à l’occasion de la 2e édition de la traversée du lac. Des rues et des quais déserts, vu l’heure, des silhouettes athlétiques débarquent par vagues sur la pelouse de Genève-Plage. «Premier départ dans treize minutes», annonce une voix au micro. Le rivage grouille de nageurs, reconnaissables à leurs bonnets de bain colorés. Les corps dénudés ploient et se redressent en guise d’échauffement. Les regards sont concentrés. A 8 h, un premier coup de feu retentit. Les bonnets rouges s’élancent. Les gestes sont fluides. Les bras fendent l’eau claire, à 19,6 degrés Celsius.

A 1650 mètres de là, applaudissements pour le premier d’entre eux à rejoindre les Bains des Pâquis. Venu d’Etoy, Philippe, 51 ans, n’a mis que dix-neuf minutes pour passer d’une rive à l’autre. «C’était parfait. Le lac est un miroir.» Commentaire admiratif du même Philippe, en combinaison: «Je suis très impressionné par ceux qui font ça en maillot de bain». Tel Adrian Garcia Pousada, 24 ans, le deuxième à sortir de l’eau, après 20,34 minutes d’un crawl méthodique et acharné. «C’est loin de mes temps en bassin mais c’est pas mal pour une première fois en eaux vives», lâche le jeune athlète, qui s’entraîne dix-sept heures par semaine.

Regards attendris aussi. Ceux d’Antoine, 9 ans, et d’Adrien, 7 ans, fiers de leur papa, Giuseppe Ungaro, aux épaules de déménageur breton, qui n’a pas eu peur des silures et autres bêtes à nageoires sillonnant le Léman.

Franche rigolade dans le groupe de Julien et Rémy. Tous deux n’ont pas dormi. Le premier, policier de métier, âgé de 29 ans, était de service toute la nuit. Le second, les yeux rougis, a enchaîné une fête de tous les diables à la Perle du Lac, un petit-déjeuner détox en ville suivi de la traversée. «Je n’allais pas le laisser tomber», lance-t-il en trinquant, un verre de soupe à la main tandis que son ami s’enfile une bière. La sieste s’annonce nécessaire.

Enthousiasme communicatif de Catherine et Robert Buttet. Un couple de quinquagénaires habitant à Vésenaz, qui passe allègrement de la Coupe de Noël à la traversée du lac, avec le même frisson, la même joie. «C’était magnifique, fantastique», s’emporte la nageuse aux yeux aussi clairs que les flots dominicaux.

Entente complice enfin d’un père venu expressément de Namur, en Belgique, pour concourir aux côtés de sa fille, Eve, Genevoise d’adoption. «Elle m’a offert l’inscription pour la fête des pères», raconte Benoît Derenne, 54 ans. «Et il m’a fait cadeau de ma combinaison pour mon anniversaire», complète la jeune femme de 24 ans.

Chapeau au groupe sport de l’Association d’usagers des Bains des Pâquis, Olivier Boillat en tête, qui, après une édition test en 2016 réunissant 60 pionniers, a réussi le pari d’encadrer une course populaire dépassant les 500 participants. «Cet événement, c’est aussi la réconciliation entre la Rive droite et la Rive gauche, assure Michel Jungi, membre du groupe sport. Une traversée sans tunnel ni pont, juste à la force des jambes et des bras.»

(TDG)