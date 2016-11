Deux faux policiers arrêtés aux Pâquis

L'affaire débute il y a une semaine. Alors qu'il rentre en bus chez lui après le travail, un homme est interpellé à sa descente du véhicule par deux individus se présentant comme policiers. Les agents veulent savoir s'il consomme de la drogue. L'un d'entre eux le fouille après l'avoir plaqué contre un mur. Rien. Le duo s'en va et s'est alors que la victime s'aperçoit de l’arnaque. Il vient de se faire voler l'argent retiré un peu plus tôt au bancomat.

Quatre jours plus tard, la brigade vols et incendies est informée de la présence des faux policiers aux Pâquis. La brigade anti-criminalité intercepte leur véhicule. A l'intérieur, seul un des deux malfrats est présent. Le second est interpellé plus tard le même jour, peu avant 23h, alors qu'il importune des passants dans la rue.

La police retrouve une fausse carte de police sur l'un des deux individus – une carte Vitale avec un autocollant police. Le principal intéressé prétend qu'il s'agit d'un jeu pour enfant et nie les faits. Le second finit quant à lui par reconnaître sa culpabilité et explique avoir dépensé l'argent volé au casino d'Annemasse le soir même.

Suite à cette affaire, la police tient à rappeler à la population que la photo, le nom, prénom et fonction du titulaire apparaissent toujours sur une véritable carte de police. Celle-ci est par ailleurs accompagnée d'une plaque. Enfin, pour toute interpellation effectuée par des policiers dans la rue, la personne interpellée est en droit de demander à voir correctement la carte et la plaque de police. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à appeler le 117. (TDG)