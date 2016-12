Deux ex-bagagistes privés de badge s’estiment blanchis

Il leur a fallu un an pour recueillir leurs données personnelles. Deux ex-bagagistes de l’aéroport de Genève privés de leur badge d’accès au tarmac pour des raisons de sécurité, et par conséquent de leur emploi, ont pu avoir accès à tous les éléments les concernant auprès de la police, de la gendarmerie et même d’un service de renseignements français. Aujourd’hui, ils estiment avoir été pris à tort dans le filet sécuritaire.

Les jeunes Français, Samir* et Mikael*, domiciliés en Haute-Savoie, s’étaient vu retirer le 23 décembre 2015 leur carte d’identité aéroportuaire (CIA) par les autorités genevoises, sur la base de renseignements défavorables obtenus auprès de la police française, sans en connaître les raisons précises. Tous deux se sont alors tournés vers la Commission nationale française de l’informatique et des libertés (CNIL) pour en savoir plus en accédant à leurs données, notamment celles détenues par le Service central du renseignement territorial (SCRT). «L’ensemble des pièces de votre dossier a été jugé communicable», leur a écrit la préfecture de la Haute-Savoie. Celle-ci les a invités à consulter, le 21 décembre, leur dossier, dont certains passages ont été dissimulés.

Pas d’enquête du service

En présence de deux employés de la préfecture, Samir a été autorisé à lire à haute voix les deux feuillets rédigés par le SRCT, en s’enregistrant. L’affaire du retrait de la CIA à 35 employés de l’aéroport est d’abord résumée. Les démarches entamées par une poignée d’entre eux s’estimant victimes des mesures sécuritaires prises par les autorités genevoises face à la menace terroriste sont retracées. Tout comme le fait qu’ils aient pris contact rapidement avec le renseignement français afin de savoir s’ils faisaient l’objet d’une fiche S pour radicalisation. Et de conclure: «Notons que les investigations menées sur les individus cités révèlent qu’aucun d’entre eux ne fait l’objet [passage caviardé] ou d’une enquête du service.» Selon toute vraisemblance, l’espace blanc fait mention d’une fiche S.

«Je n’ai pas de fiche S, en déduit Samir avec satisfaction. Je ne serais jamais allé voir le service de renseignements à Annemasse si j’avais eu quelque chose à me reprocher.»

Est-il pour autant irréprochable? «J’ai été condamné en 2014 parce que je m’étais retrouvé dans un groupe qui avait eu une embrouille avec un gendarme. Il n’y a pas eu de procès. J’ai payé une amende de 600 euros. Je ne l’ai jamais caché.» Ces faits, qualifiés de «violences, outrage, rébellion à un dépositaire de l’autorité», sont enregistrés dans le fichier Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) de la gendarmerie, selon un document que le Ministère de l’intérieur lui a communiqué. Samir ne peut pas croire que cet écart ait suffi à faire de lui un danger pour la sécurité de l’aéroport.

Pour son ex-collègue Mikael, la situation semble plus claire. Dans son cas, des données n’étaient pas à jour dans le TAJ. Il était inscrit dans ce fichier comme étant l’auteur de violences volontaires aggravées en 2009, alors que la procédure a été classée sans suite. La CNIL a fait supprimer cette mention dans son dossier. Y a-t-il eu confusion lors de l’examen de ses données? A ce stade, Mikael n’en sait rien.

Les deux Français musulmans, dont l’un est pratiquant, ne voient plus qu’une seule explication à leur mise à l’écart: «On nous a virés parce qu’on est musulmans!»

Jamshid Pouranpir, secrétaire du Syndicat suisse des services publics (SSP), partage leur avis. «Je connais plusieurs personnes qui ont eu maille à partir avec la justice et qui continuent pourtant de travailler à l’aéroport, mais elles n’ont pas des noms arabes. Personne n’est exemplaire, pas même le procureur général genevois. Faut-il pour autant virer tous ceux qui ont commis une faute?» Il se demande donc comment sont appliqués les critères du National Aviation Security Programme (NASP), prévalant pour l’octroi d’une carte. Jamshid Pouranpir espère que ces ex-bagagistes demanderont «la restitution de leur badge et des dédommagements pour les mois passés au chômage et l’atteinte à leur réputation professionnelle».

«Une décision hâtive»

On n’en est pas là. L’avocat de Samir et Mikael, Me Pierre Bayenet, estime que leurs démarches éclaircissent la situation. «Seules les données de la police et de la gendarmerie semblent avoir été déterminantes dans le retrait de leur badge, note-t-il. Samir a commis une infraction pénale, mais cela justifie-t-il le retrait de sa carte? Mikael a fait les frais d’une erreur dans un fichier, il est donc totalement blanchi.» Bref, pour l’avocat, «ces nouveaux éléments montrent que les autorités genevoises ont pris à l’époque une décision hâtive, irréfléchie et fausse».

Le Département de la sécurité et de l’économie, organe de tutelle de Genève Aéroport, ne se prononce pas sur les cas particuliers. Sa porte-parole rappelle le cadre: «Nous exploitons les renseignements obtenus dans le cadre de l’échange d’informations prévu par l’Accord de Paris.» Elle estime utile de rappeler que «les motifs pour lesquels des badges aéroportuaires peuvent être retirés ne concernent pas que des éléments en lien avec la menace terroriste».

A ce jour, Samir, titulaire d’un BTS et disposant d’un bon certificat de travail de son ex-employeur à l’aéroport, cherche activement un emploi. Mikael s’apprête à ouvrir sa petite entreprise de peinture, sans perdre l’espoir de retourner sur le tarmac genevois.

* Prénoms d’emprunt (TDG)