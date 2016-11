Deux départs, une absence prolongée: la direction des TPG se dépeuple

Après le directeur des ressources humaines, lundi, c’est au tour du directeur financier des Transports publics genevois (TPG) d'annoncer son départ de l’entreprise. Comme l’a révélé jeudi GHI, le grand argentier de la régie, Benjamin Vincent, s’en ira en mai prochain. La Tribune de Genève a de plus appris qu’un troisième des sept directeurs métiers qui entourent le directeur général, celui chargé du marketing, est absent depuis le printemps, pour surmenage.

Pour la présidente du conseil d’administration des TPG, différents motifs fondent chacun de ces départs. «La démission du directeur financier s’explique par le fait qu’il mûrissait de longue date un projet entrepreneurial, indique Anne Hornung-Soukup. Mais je ne minimise pas l’importance de cette vague de départs que je prends très au sérieux. Elle s’explique aussi par une pression certaine. Les TPG mènent de nombreux projets dans un contexte de manque de moyens, lié à la baisse tarifaire, tout en maintenant autant que possible les prestations. C’est la quadrature du cercle! Heureusement, notre directeur général est solide.»

En septembre, les syndicats dénonçaient à la presse les ravages du manque d’effectifs chez les conducteurs où le taux d’absentéisme dépassait les 10%, provoquant trop souvent l’annulation des congés de ceux encore aptes à travailler. La vague de départs en haut lieu tend à montrer que le stress atteint aussi la hiérarchie.

Entrée en fonction l’été dernier, la présidente ne croit pas à une aggravation soudaine de la situation. «Je crois plutôt que les gens font les frais d’une longue période de stress, juge-t-elle. L’ambiance est devenue plus électrique après la grève de fin 2014 qui a été un traumatisme pour les TPG. On a vu ensuite l’absentéisme bondir en une année de 7% — un taux moyen dans les transports en Suisse — à 10%. Nous avons pris des mesures pour que les gens puissent s’exprimer et soient cadrés et entourés. L’absentéisme a reflué à 8,7%. L’une de mes missions est de redonner courage aux collaborateurs et de valoriser leur travail.»

