Des pendulaires sont livrés à la loterie fiscale

C’est un petit vent de panique qui souffle sur le standard d’une fiduciaire spécialisée de Carouge. «Le téléphone sonne sans cesse, témoigne David Perez Refojo, collaborateur de GVA Conseils. Les clients se sentent déconsidérés par une administration qui les contraint à spéculer sur le montant de leurs impôts, comme s’il s’agissait d’un jeu de hasard.»

A l’origine de cette perplexité, la récente décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice. Le 27 janvier, elle a mis en suspens, jusqu’à sa décision finale sur le fond, une loi fiscale que le peuple a approuvée en septembre et qui fait l’objet d’un recours. Ce texte plafonne à 500 francs par an la déduction des frais effectifs de déplacements professionnels. Et cela dès l’exercice fiscal 2016 déjà. A la demande de la justice, le fisc a gelé provisoirement la taxation des cas concernés.

Problème de calendrier

Qui sont ces contribuables? Il s’agit d’une part de quelque 38 000 pendulaires vivant dans le canton, qui, plutôt que de choisir une déduction forfaitaire des frais professionnels (transport, repas, etc., jusqu’à un maximum de 1713 francs), ont intérêt à défalquer leurs frais réels, qui sont élevés. Mais ces résidents, s’ils veulent parer à toute incertitude, peuvent obtenir un délai pour rendre leur déclaration en attendant la décision de justice.

Il en va autrement pour environ 7200 contribuables domiciliés en dehors du canton. Imposés à la source, ces frontaliers (de nationalité suisse ou étrangère) peuvent obtenir un statut de quasi- résident si l’écrasante majorité de leurs revenus est gagnée en Suisse. L’avantage de ce statut? Il leur permet de faire valoir leurs frais effectifs plutôt que la déduction forfaitaire qui est déjà incluse dans l’impôt à la source. Or ces personnes ont légalement jusqu’au 31 mars pour prendre la décision, irrévocable, de revendiquer ce statut. Et la justice n’aura sans doute pas rendu son arrêt définitif aussi tôt. En effet, dans sa récente décision sur l’effet suspensif, la Chambre constitutionnelle a indiqué «pouvoir rendre son arrêt au fond d’ici à la fin de juin 2017».

C’est donc en méconnaissance de cause que les personnes éligibles au statut de quasi-résident devront décider. Un vrai coup de poker! Comme le montre notre infographie, dont les simulations ont été établies par GVA Conseils sur la base d’un cas réel, certaines personnes ne sauront que lorsque la justice aura tranché si elles auraient eu intérêt à déduire les frais réels ou, au contraire, à s’en tenir à la déduction forfaitaire.

Un impact fiscal important

L’impact de ces choix à l’aveuglette «peut s’élever à plusieurs milliers de francs, voire plusieurs dizaines de milliers de francs dans les cas les plus exceptionnels», écrit GVA Conseils à la Cour de justice pour la rendre attentive à la situation et l’inciter à rendre une décision rapide. La fiduciaire a aussi écrit à l’Etat pour le prier d’assouplir le délai.

Qu’en dit le Département des finances? «Le contribuable frontalier qui choisit le statut de quasi-résident devra assumer son choix jusqu’au bout, nous répond-on. Il est impossible de procéder autrement dans cette situation particulière où certains devront faire un choix cornélien.»

Rétroactivité contestée

Vaut-il donc le coup de revendiquer la déduction des frais réels? Au Groupement transfrontalier européen (GTE), à l’origine du recours en justice, on relativise l’inconfort de la situation: «Nous n’avons vu jusqu’ici qu’une dizaine de quasi-résidents qui seraient appelés à payer davantage si la Cour devait valider le plafonnement des frais effectifs», indique Guylaine Riondel-Besson. Cette juriste se refuse à tout pronostic quant à la conclusion de la Cour. Mais elle note que les juges ont estimé que le texte attaqué présentait «un très sérieux problème de rétroactivité», comme ils l’ont écrit. La loi prend effet dès janvier 2016, alors que son adoption définitive a eu lieu huit mois plus tard.

Chez GVA Conseils, David Perez Refojo refuse tout autant de jouer les oracles. Mais quand il est pressé de donner son sentiment personnel, il juge probable que la justice peinera à tolérer l’aspect rétroactif du texte.

(TDG)