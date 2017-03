Des parents attendent depuis deux ans des réponses sur le décès de leur fille

Ni rancune, ni vengeance. Ils disent vouloir comprendre. Juste comprendre. Sans même appeler à prononcer des sanctions. Depuis deux ans et demi, un couple de Genevois ne sait toujours pas dans quelles circonstances leur fille, étudiante à Saint-Gall, s’est suicidée aux HUG. Qui était présent au moment où cette femme de 21 ans s’est jetée du 9e étage? Y a-t-il eu un défaut de surveillance des médecins ou des infirmières? L’enquête pénale, ouverte au lendemain de cette mort brutale, ne leur a toujours pas donné de réponse. Défendus par Mes Pierre Gabus et Lucile Bonaz, les parents ont aussi porté plainte à l’été 2015 auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (CSPSDP). Mais cette dénonciation dirigée contre l’unité dans laquelle était hospitalisée leur fille ne fait aujourd’hui que nourrir davantage leur frustration.

L’an dernier, la commission estime d’emblée que les parents n’ont pas le droit de participer à la procédure. Le couple, qui vit cette éviction comme un nouveau choc, a fait recours devant la Chambre administrative. Dans ce bras de fer, la CSPSDP argue en particulier que «leur fille étant capable de discernement lors de son décès et donc en mesure de prendre toute décision à caractère médical la concernant, les parents ne pouvaient prétendre avoir été ses représentants thérapeutiques».

Dans un arrêt rendu le 31 janvier, la justice administrative, qui laisse ouverte la question de la capacité de discernement, leur refuse pourtant l’accès à cette procédure. Pourquoi? Par le simple fait que «la personnalité finit avec la mort»: «Sur le plan juridique, le décès entraîne des modifications, notamment quant à la qualité pour agir ou aux autorités à saisir.»

Urgences psychiatriques

Les plaignants, qui envisagent de saisir le Tribunal fédéral (TF), n’en finissent pas de ressasser ce drame, résumé dans l’arrêt de la chambre administrative. La soirée du 4 août, leur fille est agitée. Souffrant de troubles psychiques soudains, elle menace sa famille avec un couteau. Elle mord sa mère et son frère puis tente visiblement de s’étouffer en avalant de grandes quantités de papier. Les parents alertent les Urgences. A 23 h 56, la patiente y est admise. Un médecin conclut, une demi-heure plus tard, qu’il existe «une prévention d’une violence imminente du patient envers autrui et lui-même». Le docteur invite à surveiller la patiente toutes les trente minutes. Une mesure reconduite le lendemain à 11 h. Ce jour-là, les parents rencontrent une doctoresse des urgences psychiatriques qui préconise une hospitalisation à l’Unité d’intervention et de thérapie brève et des sorties accompagnées par les soignants. L’entrée dans l’unité se fait en soirée. Le lendemain matin, la patiente participe à un «groupe de crise». «Le dossier n’indique pas à quelle heure a eu lieu la réunion, combien de temps elle a duré, ni qui y participait», précisent les juges de la chambre administrative. Quoi qu’il en soit, vers 11 h 20, la patiente demande, à plusieurs reprises et avec insistance, à pouvoir être accompagnée pour aller fumer une cigarette. Le personnel refuse et lui demande de patienter. A 11 h 30, une infirmière sort de la salle et la patiente profite de l’ouverture de la porte pour s’échapper. Elle monte dans les étages et se défenestre.

S’ensuivent des mois d’enquête. L’automne dernier, l’expert mandaté et entendu par le Ministère public conclut que le geste de désespoir a été provoqué par un «raptus suicidaire lors d’un trouble psychotique». Les parents vont être entendus par le procureur en charge du dossier. Le magistrat va-t-il classer en estimant qu’on ne peut attribuer de responsabilité pénale au drame? Affaire à suivre.

Les regrets des avocats

Contactée, la commission n’a pas souhaité faire de commentaires. Et les avocats des parents de conclure: «Pour nos mandants, l’arrêt rendu est difficilement compréhensible. Il revient à dénier à tout parent qui connaît la perte d’un enfant le droit de participer pleinement à la procédure devant la commission du seul fait du décès de son enfant. En l’état, nous ne pouvons que regretter l’arrêt de la Cour, qui limite le rôle de la commission et exclut ainsi des personnes touchées de l’instruction d’une cause qui les concernent pleinement. Par ailleurs, nous regrettons que la commission n’ait pas entamé l’instruction de ce dossier, et ce plus de deux ans après la survenance du drame, quand bien même la question de la qualité de partie de nos mandants reste ouverte.»

(TDG)