Des navigateurs «mauvais payeurs» sont repêchés par la justice

La justice peut parfois se montrer plus souple que l’administration. Trois détenteurs de bateaux ont tardé ce printemps à régler le coût de leurs places d’amarrage. Après deux rappels, le sang de la Capitainerie n’a fait qu’un tour: les «mauvais payeurs» se sont vu retirer leur autorisation de stationnement. Ils étaient même sommés d’évacuer leurs bateaux dans les trente jours.

Les trois propriétaires, qui ont chacun fait recours devant la Chambre administrative, viennent pourtant d’obtenir gain de cause contre cette «application stricte et rigide de la législation».

Absente durant six mois

Le point commun entre ces affaires? Les recourants avaient tous une bonne raison expliquant leur retard. Prenons le cas de Madame A. et de son catamaran entreposé au Vengeron. A la fin de l’an dernier, la Capitainerie lui adresse une facture de 233 francs. Premier rappel en janvier. Second rappel en mars. Rien ne tombe dans les caisses de l’Etat, qui demande à la navigatrice d’enlever son navire d’une place qui n’est désormais plus la sienne. Or, la propriétaire du bateau n’était manifestement pas en Suisse au moment de l’envoi de ces courriers puisqu’elle était en haute mer entre janvier et la mi-juin.

A son retour, elle tombe des nues, s’acquitte de son dû et se présente à la Capitainerie, en expliquant qu’elle doit prochainement repartir et qu’elle ne peut déplacer son catamaran. La Capitainerie ne revient pas sur sa décision. A tort, selon les juges. Cet automne, ils ont estimé que le service de l’Etat a manqué de proportionnalité. «A. a même mandaté une avocate afin que dans le futur les factures soient honorées, démontrant son intérêt à la conservation de la place d’amarrage», relève la Chambre.

Factures confondues

Le cas de Monsieur B. est différent. L’homme paie chaque année sa place à Port-Choiseul, à Versoix. Mais ce printemps, pris dans la tourmente d’un divorce, il a confondu la facture d’amarrage de 316 francs avec un impôt d’un montant similaire. Il n’a donc pas réagi aux rappels. En revanche, il a bondi en voyant la décision de la Capitainerie, qui dit ne disposer «d’aucune marge de manœuvre pour peser les intérêts (…) lorsque la facture n’est pas réglée». Or, pour la Chambre, «B. a démontré avoir confondu deux factures, il a ensuite réglé la somme». A l’instar de Madame A., «rien ne permet de contredire B., qui dit avoir toujours, par le passé, réglé les sommes demandées dans les délais», écrivent les juges.

"Mon seul loisir"

Enfin, le cas de Madame C. est plus lourd. Cette femme, qui a son bateau amarré sur la rade, affirme qu’elle n’a pu s’acquitter dans les délais de sa facture de 440 francs en raison de problèmes de santé. La Capitainerie, qui dit «tendre maintenant à une application plus proche et respectueuse du droit», se méfie. Car en 2013, C. avait déjà fait l’objet d’une menace de retrait de sa place. Contre vents et marées, la navigatrice raconte aux juges son année noire: maladie, dépression et perte de son emploi après la faillite de son employeur. «La navigation est mon seul loisir, je ne saurais que faire si je perdais ma place d’amarrage.» Des arguments qui ont convaincu la Chambre de passer l’éponge sur ce retard. Tout en attirant l’attention de C. sur le fait qu’à l’avenir, elle devra payer son dû dans les temps. (TDG)