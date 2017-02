Des logements à la place de Germaine et de son café

Au Café de la Fontaine, le temps des foires avec les copains, des parties de «flip’» et des fondues est bel et bien terminé. L’entrée et les fenêtres de ce célèbre bistrot de Chêne-Bougeries sont désormais aveugles, condamnées par des briques. Le café est mort avec le décès de sa patronne, Germaine Bagnoud, l’an passé. L’établissement devait son nom à la fontaine érigée juste devant ses murs, qui a disparu pour permettre l’élargissement de la route. La bâtisse de 1904 connaîtra-t-elle le même sort? Raphaël Gailland, secrétaire général de la ville de Chêne-Bougeries, assure que non. «Ce bâtiment est propriété de la Fondation communale pour l’aménagement. La Commune projette de le rénover et de le transformer dans le respect du patrimoine pour en faire des logements, tout en maintenant un café-restaurant dont la forme reste encore à définir. Les demandes d’autorisation de construire ont déjà été déposées.»

Le corps restera donc. Mais l’âme s’en est allée. C’était la tenancière et cuisinière, Germaine Bagnoud, qui faisait vivre le lieu loin à la ronde depuis 1976, avec son mari Raymond. On l’avait rencontrée en 2014 pour une série d’été sur les bistrots emblématiques du canton. Attablée sur un coin de formica, un bâton de réglisse dans la main, elle nous avait raconté. Le café, son amour pour Raymond, les chats et ses petits-neveux, «les foires avec les copains». L’histoire d’une «autre époque» où on ripaillait jusqu’à tard dans la nuit et où les clients trop gais restaient dormir sur les tables. On était repartie touchée par sa bienveillance et sa générosité, en promettant de revenir avec des bâtons de réglisse. Le temps a passé, on ne l’a pas pris. Lui, en revanche, a fini par emporter Germaine.

«Germaine m’a vu naître, je l’ai vue mourir.»

Ce café et sa patronne, ce n’était pas seulement des foires et de la bonne chère. «Germaine a épargné à la Commune la création d’un centre social», sourit François Longchamp. Le président du Conseil d’Etat est natif de Chêne-Bougeries. «Germaine m’a vu naître, je l’ai vue mourir.» «Dans les moments où les gamins du quartier étaient en difficulté, elle a fait des choses formidables. Elle avait le cœur sur la main, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. J’ai rarement vu quelqu’un autant à disposition de l’autre. Elle était une oreille attentive à toutes les misères et d’une générosité sans bornes.»

Il y a quelques années, on avait demandé à Germaine, proche des 80 ans, à qui elle passerait le flambeau. Elle confiait alors: «J’aurais déjà pu remettre 150 fois mon café. Mais je ne suis ni une voleuse ni une menteuse, ça ne vaut pas la peine de reprendre, ça ne marche plus.» Elle continuait malgré tout à en vivre. «Je me débrouille toujours!» (TDG)