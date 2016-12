Des investisseurs, dont A. Chatila, signent avec Confignon

Le Conseil municipal de Confignon a renoncé le 6 décembre dernier à exercer son droit de préemption sur les terrains du grand projet des Cherpines au profit d'un accord négocié entre la commune et un grand régisseur-promoteur genevois. Du coup, deux sociétés immobilières pilotées par Charles Spierer pourront signer des promesses d'achat.

Ces sociétés, dont PI Cherpines SA, sont domiciliées chez M3 Real Estate (ex CGI-Immobilier) une entreprise détenue principalement par le promoteur Abddallah Chatila. Charles Spierer précise que «M. Chatila est minoritaire dans le groupe des investisseurs privés qu'il pilote aux Cherpines».

Les investisseurs espèrent acquérir quelque 120'000 mètres carrés, de quoi bâtir 1200 logements sur les 2000 prévus sur le territoire de la commune de Confignon. En contre-partie, la commune a obtenu le droit de pouvoir racheter ultérieurement 10% des terrains et une priorité limitée dans le temps pour les Confignonais de louer ou d'acheter un logement aux Cherpines. L'investissement atteindra 500 millions de francs. «L'ensemble du projet mettra bien 15 ans à se concrétiser», estime Charles Spierer qui espère réaliser de nouveaux quartiers exemplaires.

Confignon commune endettée

Confignon est une commune endettée. Elle doit 24 millions de francs à ses créanciers, alors que son budget atteint 14 millions. Rien à voir avec Plan-les-Ouates, où s'étend la partie est du périmètre des Cherpines. «Plan-les-Watches» est, elle, riche d'une vaste zone industrielle qui accueille plusieurs grands horlogers.

«La convention, discutée par les autorités durant plus de deux ans et débattue pendant six mois par le Conseil municipal, permettra à terme à la commune de détenir de quoi bâtir ou faire bâtir 200 logements», explique le maire PDC Dinh Manh Uong qui confirme les informations publiées par Le Courrier vendredi. Cet accord préserve les droits de la commune sans l'obliger à mobiliser des fonds, assure le maire. Il précise que la commune a conclu un accord analogue avec la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC).

Quant aux risques de spéculation, le maire rappelle que la zone de développement donne de larges pouvoirs de contrôle à l'Etat, que le prix du terrain est limité à 450 francs le mètre carré bâti et que la loi Longchamp récemment entrée en vigueur a réglé les problèmes d’accaparement par quelques-uns de nouveaux appartement en propriété par étage (PPE).

Incertitude fiscale à lever

L'urbanisation des Cherpines, votée par les Genevois en 2012 déjà, doit encore attendre qu'une insécurité fiscale soit levée. En effet, les agriculteurs propriétaires (et/ou leurs héritiers) ne savent pas à quelle sauce ils vont être manger depuis que le Tribunal fédéral a supprimé un privilège dont ils bénéficiaient lors de la vente d'un terrain déclassé. L'affaire occupe les Chambres fédérales et il n'est pas impossible qu'un référendum soit lancé si les élus à Berne rétablissent ce privilèges fiscals. Pour l'heure, contrairement au Conseil national ce printemps, les Etats ont refusé cet automne le rétablissement de ce privilège. Il n'y a pas que l'urbanisation des Cherpines à être bloquée par ce bras de fer qui avait mis le conseiller fédéral Parmelin en fâcheuse posture ce printemps.

L'Etat poursuit ses études. Les Cherpines serviront de banc d'essai à la nouvelle loi qui prévoit de réaliser un grand plan localisé de quartier, lequel fixera la densité du bâti, la circulation et le concept énergétique. Puis par lot d'une centaine de logements au moins et donc par étapes, on précisera les forgera les autres clés, l'emplacement et la hauteur des immeubles, les places de jeu etc.

Ndlr: cette article a été complété trois heures après sa première mise en ligne avec des informations recueillies auprès de M. Spierer qui pilote les investisseurs privés.

