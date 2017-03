Des détenus s’injectent de l’huile d’olive dans les muscles!

Des seringues échangées

Le programme d’échange de seringues se pratique depuis 1996 à Champ-Dollon, l’un des établissements précurseurs en Suisse. Entre 25 et 40 détenus genevois en bénéficient chaque année. La distribution de seringues aux consommateurs de drogue emprisonnés vise à éviter la transmission de maladies infectieuses. Ils peuvent s’injecter le produit dans leur cellule, avant de remettre l’aiguille souillée au service médical. «Cela nous permet aussi d’entrer en contact avec eux pour les sensibiliser aux risques, discuter des mesures préventives et thérapeutiques», explique Laurent Gétaz, responsable d’unité de médecine pénitentiaire et hospitalière. Ce dispositif n’augmente pas la consommation de drogue en prison et n’a jamais été utilisé comme une arme, selon le médecin adjoint. Les avantages sont tels que la loi sur les épidémies, entrée en vigueur en 2016, oblige les prisons suisses à mettre à disposition des détenus du matériel d’injection stérile. «Or, sur 110 établissements, seuls 13 ont adopté à ce jour cette mesure, ce qui est préoccupant.» S.R.