Des catholiques comme «à la maison»

Quatre églises et bien davantage de célébrations: voilà ce qui attend, dès ce soir et jusqu’à demain, l’Unité pastorale des rives de l’Aire. Pourtant, mardi passé, pas trace de stress dans le petit groupe qui a pris en main l’organisation de cette fête de Noël. C’est que le curé Philippe Matthey est sacrément bien entouré.

Neuf femmes ont en effet œuvré «depuis le 2 octobre, jour de notre première réunion», précise Catherine en sortant son agenda, afin que tout soit réglé comme du papier à musique. «C’est la première année où nous sommes tout à fait sereins», ajoute-t-elle, non sans déclencher de fiers sourires autour d’elle.

Mille petites mains

Dans la cure attenante à l’église Notre-Dame des Grâces, au Grand-Lancy, il y a là, outre les deux précités, Anne, Chantal, Montserrat, Marie-Claire, Gabrielle et Sylvane. Chacune a son rôle – musique, chants, lectures et bien sûr décorations, animations, accueil, etc. Chacune assure le lien avec une pléiade de bénévoles disséminés sur plusieurs églises et chapelles: Notre-Dame des Grâces, Sainte-Famille (quartier des Palettes), Saint-Bernard-de-Menthon (Plan-les-Ouates) et Saint-Jean-Baptiste (Perly-Certoux). «Et avec nous, il y a mille petites mains invisibles qui font leur part de travail», lancent nos interlocutrices. Pas simple, pourtant, d’organiser des messes diurnes et nocturnes sur quatre lieux. «Si on s’y prend assez tôt, on est étonné de voir combien de personnes s’investissent ensuite», répond Philippe Matthey. «Nous ne sommes pas là parce que c’est Noël, même si cette fête, comme Pâques, demande davantage de préparation. Non, nous sommes là toute l’année», renchérit le groupe, bien rodé.

S’investir, mais pour qui?

S’investir, le mot est omniprésent autour de la table. Mais pour qui, à l’heure où les lieux de culte peinent à se remplir? Quand bien même, en matière de fréquentation, les célébrations de Noël font souvent figure d’exception. «Mais nous ne sommes pas obsédés par le monde», rétorque en chœur la petite assemblée, sans aucune trace de frustration. «Nous sommes là pour ceux qui vont venir. Vous savez, on peut vivre des moments très forts avec peu de gens. Et si ces derniers sont bien accueillis, ils en parlent et cela amène d’autres personnes…»

«Ici, c’est la maison de tout le monde, celle de Dieu comme celle du peuple», poursuit le curé. La maison, ou plus précisément «Viens à la maison», c’est d’ailleurs le thème qui a été choisi dès le 2 octobre par l’Unité pastorale des rives de l’Aire. Un projet à la symbolique forte, qui a pris forme, de façon très concrète cette fois, par la construction de quatre crèches dans les quatre lieux de culte. «Chacune est différente», nous fait-on remarquer. Et la communauté s’est muée en véritable bâtisseur pour que l’événement soit plus marquant. «Chaque dimanche de l’Avent, nous avons ajouté une partie de chaque crèche, détaille Philippe Matthey. D’abord le plancher, puis les murs, la charpente et enfin, dernièrement, le toit.» Sans oublier le petit sapin trônant sur le faîte. Qui n’a rien à voir avec Noël: «Il s’agit simplement de l’arbre marquant, comme dans toute construction, le bouquet de chantier.»

Isaïe et les Assyriens

Un chantier – un grand! – c’est un peu de cela qu’il s’agissait quand le groupe s’est réuni pour la première fois, il y a presque trois mois. «On a beau être habitué aux diverses préparations, il y a effectivement beaucoup à faire», glisse Catherine, agente pastorale laïque. L’équipe est partie des textes liturgiques choisis pour l’occasion, où le prophète Isaïe prend une place centrale et tellement actuelle, lui qui vécut notamment à une époque – au VIIe siècle avant Jésus-Christ – où la peur face aux Assyriens était grande, glisse Philippe Matthey. L’Histoire comme un éternel recommencement…

Pour l’équipe, c’est une tout autre pression qui est doucement montée jusqu’aux premières célébrations de l’Avent, habituellement bien suivies à Lancy, où de nombreux spectacles et animations sont proposés. «Mais pour cela, il ne faut pas hésiter à «matraquer» l’information, nous assure-t-on. Les gens ont leurs priorités, mais si le rappel, à travers des mails notamment, arrive au bon moment, alors ils viennent.»

Esprit d’ouverture

Il s’agit aussi de conserver, dans un esprit d’ouverture omniprésent, ce qui fait le ferment d’une paroisse: «Sa diversité, lance le groupe. Intéresser et accueillir toutes les générations, toutes les couches de la société, tous les charismes. D’ailleurs, autour de cette table, nous sommes issues d’horizons variés.»

Et comme pour donner plus de poids à ces paroles, nos interlocutrices nous informent qu’au mois de mai prochain, la communauté musulmane albanophone intégrera des locaux situés en face de l’église de Plan-les-Ouates. «Eux aussi cherchent le lien interreligieux, et nous avons des racines communes à partager», affirment-elles avant de nous quitter… pour retourner, chacune dans son domaine, à la préparation des célébrations de Noël. (TDG)