Des «bûches de Noël» au lieu des amendes à Versoix

Garée sur une place bleue près de l’usine Favarger à Versoix, une automobiliste a oublié de placer son disque derrière le pare-brise. Ce qui n’a pas échappé à la vigilance de la police municipale. Mais au lieu d’une amende, les agents ont glissé une bûche «de Noël» sous ses essuie-glace, comme l’a écrit «20 minutes». Un flyer rappelant les bonnes pratiques et souhaitant de bonnes fêtes aux contrevenants.

«C’est une idée sympa, ça fait toujours plus plaisir que 40 francs d’amende!» relève l’automobiliste, Claire, contactée par téléphone. L’action ne concerne que les infractions qui «ne représentent aucun danger et aucune gêne d’accessibilité pour les usagers de nos routes et de nos espaces publics», a précisé au quotidien gratuit le conseiller administratif Cédric Lambert, chargé de la sécurité. L’opération se terminera à la rentrée 2017.

(TDG)