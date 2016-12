Des abris d’urgence au Réveillon de la solidarité

Il fait froid et les rues sont désertes. Dans chaque quartier, des places de parking disponibles du matin au soir. Pas de doute, les Genevois sont en vacances. Tous? Non, dans les abris d’hébergement d’urgence, on s’active pour accueillir celles et ceux qui n’ont pas les moyens de partir à la montagne. Les abris PC des Vollandes et de Richemont affichent grosso modo une fréquentation quotidienne de 160 personnes.

Des bénéficiaires de tout âge, des hommes, des femmes, des mineurs aussi. Certains, parmi les plus vulnérables, bénéficient d’une attention particulière. Ceux-là logent toutes les nuits à la route de Frontenex. Dès 19 h, ils se regroupent au pied de la rampe d’accès en attendant l’ouverture des portes. Antichambre sommaire et précieuse à la fois. Les bouches se délient, les gens se connaissent. Pour beaucoup, c’est le seul endroit où ils portent un prénom, où le regard qu’ils croisent n’est pas anonyme. L’équipe de l’abri est aux affaires. Annie, Cécile, Stéphane, Thomas, d’autres collaborateurs encore, en première ligne dans le réfectoire et le local à bagages. Une odeur mélangée de soupe chaude et de savon de douche. Le corps sort de sa solitude, réapprend les gestes simples que le quotidien à la rue lui refuse. Puis il va se coucher car il est souvent épuisé.

Samedi, il se couchera peut-être moins tôt. Nuit libre dans les abris? Si l’on veut. Une fois par an, à l’occasion du 31 décembre, ce droit pour tous à un peu de légèreté, le droit de faire la fête comme les autres. Grâce à la Ville, qui organise son traditionnel Réveillon de la solidarité à la salle communale de Plainpalais. Repas, animation, tombola et bal.

Le besoin d’affiliation sociale passe également par le festif. Ce bal-là, réunissant jusqu’à 600 personnes, mériterait de se répéter autant de fois qu’il existe de communes genevoises! Combien déjà? Assez pour remplir à l’année les salles des fêtes du canton. Pitoëff est, sans doute, la plus belle, avec ses parquets en bois, ses balcons et sa scène à l’ancienne.

Samedi, dès 19h30, l’entrée sera libre. Ni tampon ni bracelet. Le repas gratuit sera servi jusqu’à 21h30 par une brigade de bénévoles. Entre deux pas de danse, on y rencontrera des professionnels du lien social, qui savent mieux que personne parler de la précarité dans cette ville. Ils rediront ce qu’une simple visite dans un abri confirme: «Nul misérabilisme ici, mais un lieu où l’on fait de vraies rencontres, un lieu chargé de toutes les émotions que l’on partage dans une famille.» (TDG)