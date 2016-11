Des Genevois misent sur l’économie de partage

Demain se tient le Samedi du Partage, qui récolte des denrées pour les personnes en situation précaire. L’occasion de mettre en lumière les riches – et parfois méconnues – initiatives de Genevois qui profitent à tous les budgets et reposent sur le tout gratuit ou des prix modestes: vide-greniers, bourses aux jouets mais aussi magasin gratuit, aliments en libre-service, école basée sur le principe du troc, entre autres. Ils permettent une mutualisation des ressources, l’échange désintéressé, la création de lien social, remplacent la possession par le partage. Et révolutionnent les habitudes de consommation. Inventaire non exhaustif.

Livres et algues gratuits

On est passée des dizaines de fois sur le trottoir d’en face sans le voir. Pourtant, ses portes sont grandes ouvertes depuis un an et demi, jour et nuit. Installé dans un ancien garage, le Freeshop du Petit-Lancy, au chemin du Bac, est une mini caverne d’Ali Baba. Sa particularité: tout est gratuit. On y dépose des objets et on repart avec d’autres. Ce jeudi, les livres et la vaisselle côtoient notamment trois matelas, des chaussures de ski, un débardeur et une veste. Robert, 25 ans, habite dans une colocation de la Ciguë dans la maison attenante. Il est l’un des initiants du projet: «C’est impressionnant de voir tous les objets qui ont évité la poubelle et qui sont récupérés. Plus de cinquante personnes passent tous les jours au Freeshop!»

Les trésors côtoient les insolites, comme cette guirlande d’algues en plastique, «elle a fait le bonheur d’une dame qui s’en est servie pour redécorer son balcon!» rigole Robert. Pas besoin d’employés, «on se charge de désencombrer quand c’est nécessaire, de nombreux voisins nous aident aussi.» Les jours du Freeshop sont toutefois comptés: il disparaîtra en début d’année, en même temps que la maison, pour laisser la place à un immeuble. Robert et ses colocataires sont à la recherche d’un nouveau local…

Un autre Freeshop, également supervisé par des membres de la Ciguë, a ouvert aux Palettes. Et va aussi disparaître. «C’est dommage. Il suffirait d’un espace public ou privé pour installer une armoire, voire un container, et quelques bénévoles qui débarrassent de temps en temps…»

Le succès des boîtes

Dans un format plus petit mais à plus large échelle, les boîtes d’échange entre voisins jouent sur le même registre que le Freeshop. Elles trônent dans les quartiers et les habitants peuvent y déposer des objets dont ils ne veulent plus, «en majorité des livres, jouets et DVD», indique Catherine Armand, responsable médias de l’association genevoise Happy City Lab, à l’origine du projet. Ces boîtes sont aussi des opportunités de rencontres entre voisins. D’une seule caissette en 2011 on est passé aujourd’hui à près de 50 à Genève et une centaine en Suisse romande. «Depuis la sortie du film «Demain», on constate une évolution impressionnante, plusieurs communes s’investissent, ça décolle! Il y a un trend autour de l’économie de partage.»

Autogéré, ce système implique la participation des habitants pour éviter de finir en dépotoir. Si dans la majorité des cas cela fonctionne, parfois ça ne prend pas. Comme à Champel, où une boîte prenait des allures de déchetterie. «Des objets encombrants s’amoncelaient, raconte Catherine Armand. Si ça ne marche pas, c’est que la boîte n’est pas au bon endroit. Nous l’avons donc déplacée quelques rues plus loin, où les habitants se la sont appropriée et depuis ça fonctionne!» Autre difficulté: des habitants ont déploré que des pilleurs, parfois en camionnette, venaient rafler le contenu des boîtes. «Les objets n’ont théoriquement pas de valeur mais de toute manière, la notion de vol n’existe pas.» Dix nouvelles boîtes seront prochainement implantées. Des privés se lancent aussi, comme Zita Minasso, qui habite à Avully. Elle a créé sa propre caissette, avec une poubelle et une table de nuit. Et ça marche: «Les objets ne restent jamais longtemps, c’est super de voir qu’ils peuvent avoir une deuxième vie et faire des heureux.» Elle ambitionne déjà de créer un potager en libre-service. Citons encore les Troc-party et les Gratiferia (marchés gratuits), qui cartonnent.

Aliments en libre-service

En marge du matériel, l’alimentaire aussi se met au gratuit. Comme dans le projet «Happyfrigo», lancé en mai par cinq étudiants de la Haute Ecole spécialisée (HES-SO). Ils proposent d’apporter un frigo communautaire dans un immeuble pour que les résidents partagent gratuitement des denrées alimentaires. Et lutter ainsi contre le gaspillage tout en favorisant les échanges et la solidarité. Viande, poissons, fromages à pâte molle, plats cuisinés et à base d’œufs crus sont prohibés.

Deux frigos sont actuellement placés dans deux résidences étudiantes. Mais comme pour les boîtes d’échanges, la pérennité de ce projet est tributaire de l’implication des habitants. «Au départ, on proposait un suivi. Mais en réalité, il nous est difficile d’assurer un contrôle régulier par manque de temps. Il faut que les habitants se chargent de l’entretien, que le projet soit autogéré. Par contre, on s’engage à venir reprendre un frigo si le projet ne marche pas.»

Martine Etienne, une habitante de Vernier à la retraite, a, elle, développé une armoire à légumes avec le soutien de sa commune. Depuis deux ans, du printemps à l’automne, on peut y déposer les surplus de son potager pour lui éviter le compost. Le garde-manger a été bien garni à ses débuts, un peu moins cette année. «Le printemps a été pluvieux et froid, les récoltes ont été moins bonnes et plus tardives…» Pas de quoi décourager Martine Etienne, qui promet de rouvrir l’armoire dès le printemps.

Son initiative a inspiré d’autres habitants, qui ont offert une voisine au garde-manger pour recueillir les petits objets du quotidien. Et tout récemment, les mêmes motivés ont ouvert un local pour héberger des dons plus conséquents. Il n’est ouvert que le vendredi pour l’instant, il lui manque quelques bénévoles…

Cours payé avec des fruits

En marge du matériel et de l’alimentaire, l’échange de services et de compétences se développe aussi. La Trade School a ouvert à Genève en 2014 et offre des cours basés sur le troc. N’importe qui peut proposer un enseignement, les élèves s’inscrivent sur le site et satisfont en échange l’une des demandes du professeur. Un cours de tango, d’écriture ou de cuisine indienne se «paie» ainsi avec des fruits, de l’aide pour réparer un vélo ou un livre qu’on a aimé…

L’association le Mouvement des Aînés propose aussi un projet d’échange de compétences, Troc Temps. A citer encore, parmi d’autres, les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, lancés à Lausanne il y a une vingtaine d’années et qui fonctionnent à Lancy et à Vernier. Ou encore le SEL, pour «Système d’Echange Local». Les 160 membres de l’antenne genevoise se partagent services, biens et savoirs. Les échanges sont mesurés dans une unité autre que l’argent. (TDG)