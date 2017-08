Des Fêtes consensuelles pour plaire largement

Il faudra bien profiter des Fêtes 2017, car ce seront peut-être les dernières. En attendant la votation sur l’initiative de Jean Barth, qui les condamnerait, il s’agit de découvrir la touche du nouveau directeur, Christian Kupferschmid, malgré un budget réduit à 4 millions et un déficit prévisionnel de 500 000 francs . Sa marque de fabrique? «J’ai essayé de contenter tout le monde. Ce sera plutôt consensuel cette année.»

Neuf scènes musicales

Il y en a vraiment pour tous les goûts, la nouveauté étant l’intégration de l’île Rousseau aux Fêtes, avec une scène de jazz «accessible». Pour l’inauguration, ce soir, le groupe de pop rock français Superbus se produira au Dock (Baby Plage) dès 21 h. Les soirées années 80 (vendredi 11 août) et 90 (samedi 5 août ) draineront sans doute les foules à la scène des Clubs (quai du Mont-Blanc). Les amateurs de reprises trouveront quant à eux leur bonheur au Jardin anglais, où sont programmés des hommages aux Beatles, Michael Jackson ou Amy Winehouse, entre autres. Enfin, ceux qui ne jurent que par la musique locale apprécieront le rock de la scène Léman Bouge (Jet d’eau).

Des stands très divers

L’édition 2017 marque un bel équilibre des types de stands. Avec le retour de quelques «vieux de la vieille» qui avaient jeté l’éponge en 2016, comme le Pickwick, le Moulin Rouge ou encore La Garçonnière et Le Petit Palace. Le gérant de ce dernier, Antoine Macheda, dit avoir «accepté de revenir car ce sont maintenant des organisateurs genevois que je connais, ce n’est plus le Français (ndlr: Emmanuel Mongon). Quant à Jean-Marc Humberset, gérant du Moulin Rouge et du Point Bar Club, le prix a été le principal facteur. «On nous demandait 55 000 francs l’an dernier, contre 23 000 cette année.»

Les stands des hôtels de luxe reprennent aussi du service, le Kempinski et le Mandarin Oriental étant rejoints par l’Hôtel des Bergues, qui proposera notamment des burgers sur l’île Rousseau.

Les bobos ne sont pas oubliés grâce à de petites arcades branchées, comme Les Filles Indignes.

Christian Kupferschmid a changé de logique dans l’attribution des stands, en donnant la priorité aux tenanciers genevois. Au point que la candidature d’un Bâlois, Martin Schaub, qui participait aux Fêtes depuis dix-huit ans, a été écartée. «Son concept ne tourne qu’autour de la caipirinha, explique Christian Kupferschmid. Je lui ai demandé de proposer quelque chose de plus typique, mais il est resté bloqué là-dessus.» Parallèlement, le responsable de la commercialisation des stands des Fêtes est parti. «Il n’était pas d’accord avec ma nouvelle politique concernant les prix et l’attribution des emplacements, mais il n’y a pas eu de clash. On s’est séparés d’un commun accord.»

De nouvelles animations

Trois petits feux d’artifice de quinze minutes en libre accès précéderont le grand, les 3,5 et 7 août à 22 h. A noter, deux animations inédites: le quai Gustave-Ador sera le rendez-vous des buveurs de bière, avec un «Biergarten à la munichoise», et la rotonde des Bains des Pâquis celui des petits de 3 à 12 ans, où pour la première fois un véritable espace – payant – leur est consacré, Festijeux, avec une ferme et des jeux en bois. La manifestation cherche encore un spectacle de clôture correspondant à son budget.

