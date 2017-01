Demande en grâce pour une femme de ménage au noir

Pas de délation aux Prud'hommes

Le Ministère public aurait-il changé de politique en matière de plaignants sans papiers? On nous assure que non. Me Lam s’en réjouit, car «un tel changement aurait exclu une frange non négligeable de la population de l’accès à la justice, ouvrant ainsi la porte à des personnes malintentionnées pour abuser de la situation». Interrogé, Cédric Thévoz, directeur du Tribunal des prud’hommes, répond que «les présidents des différentes chambres du Tribunal des prud’hommes ne dénoncent pas les travailleurs dans l’illégalité. S’ils commençaient à le faire, toute une catégorie de personnes (comme les sans-papiers) aurait peur de faire appel à la justice et n’y aurait plus accès. Aucune autorité, pénale ou administrative, ne nous a jamais enjoints de dénoncer les travailleurs sans papiers.» C.F.