Décès d’un bébé placé en crèche à Pinchat

Un bébé de 13 mois est décédé vendredi à l’hôpital où il avait été transféré après s’être retrouvé victime de difficultés respiratoires alors qu’il séjournait dans l’espace de vie enfantine de Pinchat, à Carouge. Comme l’a révélé lundi soir Léman Bleu, l’équipe de la crèche est intervenue immédiatement pour le secourir puis a fait appel au 144. En dépit des efforts et de la rapidité des secours, le garçonnet est décédé à l’hôpital.

«Le pédiatre qui est intervenu et qui est revenu ensuite rencontrer l’équipe en soirée a dit qu’aucune faute n’avait été commise et qu’effectivement, aujourd’hui, il y a une investigation sur les causes réelles du décès de l’enfant», a déclaré à la télévision locale François Berthoud, chef du Service des affaires sociales de la Ville de Carouge. Le fonctionnaire a ajouté que «les équipes sont très touchées». A tel point qu’un appui psychologique a été prévu pour le personnel de la crèche, afin de prévenir un syndrome de stress post-traumatique. La crèche reste néanmoins opérationnelle.

(TDG)