De jeunes artistes locaux font souterrain commun dans une galerie de la rive gauche

A la fraîche, au 2e sous-sol d’un immeuble ancien de la rue Goetz-Monin proche de l’Hôpital cantonal. Caves voûtées, pierres apparentes, murs blancs. On se croirait un peu dans les étages inférieurs du Musée de l’Elysée à Lausanne. Sauf que les œuvres accrochées ne sortent pas d’un workshop de photographie. L’exposition collective qui se donne à voir ici mélange comme on dit les genres, les techniques et les supports.

Les fantaisies réunies sont en revanche toutes de la même génération. Age moyen: 23 ans. Cinq filles et quatre garçons, formées ou encore en formation dans les hautes écoles d’art, entre Genève et Lausanne. Des têtes bien faites, n’affichant pas trop de doute académique. On parle bachelor et master, loin de la rue et de ses incertitudes.

Le commissaire désigné de cette collective originale, construite sur le thème du souterrain, s’appelle Sergio Gerosa. «Un tuteur très flexible», notent en le qualifiant Callum, Luca et Sylvain, trois des jeunes artistes exposés. Sergio est d’abord travailleur social hors murs (TSHM), l’une des chevilles ouvrières du Service de la Jeunesse de la Ville de Genève, aux côtés du chef sortant Claudio Deuel.

Avec d’autres, il a depuis plus de 10 ans initié le projet Prim’Art, une manifestation annuelle destinée à promouvoir de jeunes créateurs en leur donnant la possibilité de montrer leurs œuvres dans des lieux dédiés à l’art. On change d’adresse comme de rive. Avant-hier au Café Bizarre et à Cité Seniors; aujourd’hui au 10, Goetz-Monin, dans cet espace à deux niveaux géré par la Fondation Pro Juventute de Genève. Un café-restaurant et une galerie à l’enseigne d’Un R de famille.

L’endroit vaut le détour, pour son cadre, son assiette et ses cimaises souterraines. Exposition ouverte chaque après-midi, sauf le dimanche, jusqu’au 5 mars. Ce samedi, un jeune peintre répondant au nom de Gelewski assure le gardiennage. Ne le manquez pas. Il vous racontera, sur demande sans insistance, la genèse de ses toiles, nées d’une collaboration étroite avec l’un de ses camarades de la HEAD, Antoine Siron, face sonore de cette complicité artistique pleine de «délicatesse».

On retrouve la même finesse de style dans les herbiers miniatures d’Annja Müller, une plasticienne qui se souvient avoir grandi dans un magasin de fleurs, sa garderie à elle. Ses chutes de plantes séchées sont comme des petits reposoirs respirant la vie. Les couleurs sont chaudes et tendres à la fois.

Tout cela nous éloigne des artistes de rue régulièrement sollicités par les instigateurs du projet Prim’art. Ce soutien municipal était d’abord pour eux. «Il faut parfois varier les plaisirs, montrer qu’il existe aussi d’autres formes d’expression que le street art», souligne Sergio Gerosa. Avant d’ajouter: «De toute façon, je répète volontiers aux jeunes, qu’ils soient graffeurs ou peintres en atelier, que l’on finira tous un jour au MAMCO…»

Commentaire de l’un des participants à la malice rassembleuse, Luca Kasper, étudiant à l’ECAL: «L’éclectisme confère sa valeur à notre exposition. Malgré la diversité des médiums, il s’en dégage une atmosphère vraiment commune.» On confirme le sentiment. Avec cette réserve en retour: le flyer et le titre de l’expo, «-DEUX + NEUF», surtitré Primart Acte IX, ne sont pas propres à aiguiser la curiosité du visiteur ignorant. L’exercice promotionnel est certes compliqué; il se referme ici sur le piège de l’opacité. A l’inverse du lieu investi, soigneusement éclairé et lumineux. (TDG)